Canet-de-Salars. Des jeux intergénérationnels à l’école

Quand les aînés retournent à l’école, ce n’est pas forcément pour faire du calcul ou une dictée. Le dernier jour de classe, juste avant les vacances, il y avait beaucoup d’excitation dans l’air à l’école primaire des Monts et Lacs. Les maîtresses avaient invité Kévin Goubert de "Jeu fait un tabac" à venir à l’école avec un éventail de jeux de société et elles avaient, pour l’occasion, convié les adhérents des Sapins Argentés du Lévezou à se mesurer aux écoliers. Dans la salle de réfectoire, des petits groupes de quatre enfants et un adulte se sont formés. Kévin, accompagné de Vincent, son frère et de ses deux filles, Elyne et Lilwen, ont distribué les jeux et donné les explications nécessaires afin de bien "hameçonner" les joueurs… et ça a marché. Durant tout l’après-midi, dans un joyeux brouhaha, les petits et les papis et mamies du jour ont rivalisé pour essayer de gagner : paku-paku, papayoo, lama, crazy-cup, fléchettes ventouses… Autant de nouveaux jeux, simples à comprendre mais compliqués à réaliser, car il faut jouer vite, les yeux rivés sur le sablier. La récompense générale fut le très bon goûter offert en fin d’après-midi par les maîtresses, juste avant l’arrivée des parents et du bus, à l’heure où l’école se vide. Cette belle idée de jeux intergénérationnels proposée par Kévin et Agnès Sablon, la directrice de l’école primaire, a été appréciée de tous et demande une suite, si les enfants sont d’accord, bien entendu.