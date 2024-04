Onet-le-Château. Une bande dessinée pour parler lutte paysanne du Larzac

Pierre-Marie Terral est professeur agrégé et docteur en histoire, spécialiste de l’environnement et des mouvements sociaux, en particulier de celui du Larzac, dont il a fait une thèse publiée en 2011.

Avec le dessinateur-bédéiste Sébastien Verdier, ils signent la bande dessinée "Larzac, histoire d’une lutte paysanne" et font revivre cette révolte, à travers des documents et des photos d’archives, de nombreuses anecdotes, des jeux de mots réels et une bonne touche d’humour, qui se mêlent aux magnifiques dessins en noir et blanc que l’un a réalisés pour étayer le texte de l’autre.

L’ouvrage est sorti le mois dernier et ils étaient ensemble ce samedi à l’Espace culturel pour le présenter et le dédicacer à leurs lecteurs, avec lesquels ils ont beaucoup échangé. Preuve s’il en est besoin que le sujet, ce moment historique, symbole de résistance, de mobilisation pour la défense de l’environnement, de l’aménagement du territoire et tout simplement du monde rural, qui a déjà plus de 50 ans, est toujours inspirant et brûlant d’actualité…