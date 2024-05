Onet-le-Château. Au club de tennis des Balquières, la relève semble bien assurée

Si dans l’ensemble, la saison tennistique se présente bien pour les équipes "adultes" du club castonétois, les équipes jeunes ne sont pas en reste, on peut même dire qu’elles performent et préparent patiemment la relève… À la plus grande fierté de leurs aînés et des coaches qui les encadrent autour de Noémie Dardenne. Pour preuve leurs dernières performances lors de la finale du championnat départemental de la caisse d’épargne, qui s’est déroulée ce dernier week-end.

L’équipe garçons des 13-14 ans jouait sa finale à Naucelle contre l’équipe de Naucelle. C’était la première fois que cette équipe accédait à une finale départementale. Et même si Raphaël, Noa et Lucas se sont inclinés 2-1 au double décisif, cela reste une belle performance et une super expérience du haut niveau.

Quant à l’équipe garçons des 15-16 ans, elle jouait à Capdenac contre l’équipe de Capdenac. Et pour eux c’est le sacre et la deuxième année consécutive où ils sont champions de l’Aveyron. Grâce à ce très beau résultat, Tom, Clément et Mathis accèdent ainsi à la phase finale régionale de la division 2.