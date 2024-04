Aubrac : des impressions artistiques dans les vieilles vitrines de Mur de Barez

"C’est très bien, il faut les laisser !", réclamaient déjà plusieurs habitantes du village venues faire leur marché.

Ces impressions sérigraphiques et colorées, accrochées dans plusieurs anciennes boutiques, ont de quoi redonner du pep’s aux ruelles médiévales de la capitale du Carladez. Installée initialement pour un mois, la prolongation de l’exposition est déjà validée par le maire, Pierre Ignace. "Le résultat de cette résidence artistique va animer notre centre-ville tout l’été ! Merci au Parc de l’Aubrac pour ce nouveau projet partagé chez nous et dans tout le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes Aubrac Carladez Viadène. Les artistes sont allés à la rencontre des habitants, jeunes et anciens. Leur atelier installé dans la Tour de Monaco a permis de la faire vivre, de la rendre accessible à tous. Ça nous a vraiment plu !"

Le ciel de l’Aubrac à la façon d’Andy Warhol

Pia Hinz et Gaspard Combes ont raconté leur mois passé en Aubrac, ponctué d’ateliers dans les médiathèques, écoles, centres de loisirs, maisons de retraite, et de temps de création artistique. "Le thème de cette résidence était de mettre en valeur le ciel nocturne. Nous avons pris en photo des éléments emblématiques de l’Aubrac, un taureau, un buron, etc. et nous avons fait des photomontages en ajoutant des planètes, des galaxies, des constellations trouvées dans de vieux livres d’astronomie. Comme nous utilisons la technique de sérigraphie, nous avons joué sur la répétition des motifs, parfois à la façon d’Andy Warhol", a raconté Gaspard Combe. "Cette vitrine-là, on l’a appelée la vitrine de la sorcière car elle était vraiment en sale état. On l’a nettoyé, enlevé les toiles d’araignée,…et on a choisi d’y installer des sérigraphies", s’amuse à expliquer Pia Hinz.

L’exposition de rue restera donc encore longtemps visible de tous, grande rue et rue de l’église à Mur de Barrez.