La vie salmiéchoise des années 1940-1950 s’expose à l’info tourisme

Dimanche, dans les locaux de l’info tourisme s’est ouverte une exposition sur la vie salmiéchoise dans les années 1940-1950.

C’est grâce au travail de Marion, en charge des projets culturels, que cette remontée dans le temps a pu être réalisée. Marion s’est notamment rendue au centre d’hébergement "Le Théron" où " des mémoires vivantes" ont pu témoigner de leur vécu.

La scolarité de l’époque, c’était la présence de deux écoles, une publique et l’autre dénommée libre (privée aujourd’hui). Dès 9 ans, les familles étant nombreuses, les enfants étaient "mis en pension". Cela concernait les écoles libres tenues par des religieuses et les enfants ne rentraient chez eux qu’une fois par mois. Les filles apprenaient également la couture, la cuisine aux cours ménagers. Solange raconte qu’une religieuse lui avait confié : "Tu te maries par amour mais tu le tiens par le ventre…" On peut également découvrir les métiers (boulangers forgerons…) mais surtout les travaux des champs comme le battage à la bastide, la tuerie du cochon… Pas besoin de Cuma pour s’entraider.

Mais cette époque, c’est aussi la guerre, l’appel à la mobilisation, les lettres reçues par les familles des soldats, les tickets de rationnement, le marché noir et les passages des troupes allemandes à Pont de Grandfuel.

Cette exposition présente jusqu’au 25 mai est très intéressante et fait également prendre conscience de certaines valeurs et donne tout son sens aux termes paix et liberté.