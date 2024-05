Salmiech. Le village de la Bastide en chantier

Depuis plusieurs semaines, d’importants travaux d’aménagement et d’équipement sont réalisés en simultané au cœur du village de la Bastide.

Divers chantiers sont en cours, tout d’abord la réfection du mur de soutènement de la rue des Houx. à la suite à la dégradation du talus de soutènement de la rue des Houx, surplombant la route départementale, la commune a missionné Aveyron Ingénierie pour une étude d’aménagement et de sécurisation de ce carrefour.

Au terme de cette concertation, la commune opte pour la construction d’un mur de soutènement en pierres maçonnées.

Afin d’en limiter le coût, estimé à environ 22 000 € par Aveyron Ingénierie, elle décide de prendre en charge les travaux en utilisant la compétence de ses agents et l’aide de riverains et d’élus bénévoles.

Le matériau principal qu’est la pierre est fourni spontanément et grâcieusement par un habitant du village. Cette pierre provenant d’une déconstruction de bâtiment est triée puis habilement mélangée à celle provenant de la carrière de la Barthe. Enfin, considérant la hauteur du mur, un garde-corps répondant aux exigences règlementaires de sécurité a été installé. Quant au Département, soucieux de sécuriser cet embranchement avec la route départementale, il a alloué une aide de 5 000 € pour la réalisation de cet aménagement. Merci pour cette belle réalisation qui, non seulement, sécurise mais embellit l’entrée de la Bastide.

Le second chantier concerne l’alimentation en eau potable du village. Le Syndicat mixte des eaux du Lévézou et du Ségala a confié à l’entreprise Gineste la réalisation de travaux de construction du réseau et des ouvrages d’adduction d’eau potable du village. Cette opération qui va se dérouler sur plusieurs semaines, prévoit le branchement de 18 habitations au réseau AEP, ce qui représente pour le syndicat un investissement de l’ordre de 90 000 € HT.

Ce raccordement au réseau public va permettre au village de se mettre en conformité avec la règlementation en matière d’alimentation d’eau potable en sécurisant sa distribution tant au niveau qualité que quantité.

Des travaux de raccordement d’une installation photovoltaïque au réseau public d’électricité. Dans le même temps, à l’autre entrée du village, la Société languedocienne d’aménagement (SLA) construit pour le compte d’Enedis un réseau de câblages électriques qui permettra de raccorder une installation photovoltaÏque privée, au réseau public de distribution d’électricité. Il convient de souligner que la bonne coordination entre les deux entreprises intervenantes (SLA et Gineste) a permis d’optimiser les travaux dans la rue de la Laiterie.

Merci à l’ensemble des habitants et riverains de leur compréhension pour la gêne temporaire occasionnée par ces divers travaux.