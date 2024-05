Vous n’avez pas reçu le chèque énergie cette année ? Voici comment fonctionne le guichet de réclamation qui ouvre bientôt

Plusieurs personnes pourraient avoir été oubliées par les envois du chèque énergie, vous pourrez bientôt le réclamer si cela est le cas pour vous.

La dernière salve du chèque énergie a été envoyée la semaine du 22 avril 2024. Environ 5,6 millions de foyers les plus modestes ont été concernés par cette aide allant de 48 à 277 euros, dans l’objectif d’amortir les frais énergétiques du logement.

Les personnes éligibles n’avaient aucune démarche à effectuer, le chèque leur a été envoyé automatiquement. Mais personne n’est à l’abri d’un oubli. C’est pourquoi un portail de réclamation en ligne va ouvrir en juillet "pour les ménages qui n’ont pas reçu le chèque énergie pour l’instant alors que l’évolution de leur situation leur permet d’y être éligibles en 2024", précise le site du service public.

Jusqu’en décembre 2024, le portail sera disponible via ce lien : https://chequeenergie.gouv.fr

Qui sont les potentiels oubliés du chèque énergie ?

En effet, "la suppression totale de la taxe d’habitation sur la résidence principale depuis le 1er janvier 2023 a empêché un établissement mécanique d’une nouvelle liste de bénéficiaires du chèque énergie pour 2024. Certaines personnes qui auraient pu faire partie de la liste pour recevoir cette aide ont, pour cette raison notamment, été laissées-pour-compte. Mais aussi :

les jeunes qui sont entrés dans la vie active (primo-déclarants)

les ménages dont les revenus ont baissé entre 2021 et 2022

les ménages qui ont connu une naissance en 2022

Comment savoir si je suis éligible ?

Le chèque énergie est destiné aux foyers les plus modestes dont le revenu fiscal de référence (RFR) ne dépasse pas un certain niveau. Il est possible de découvrir si vous êtes éligible en quelques clics via le simulateur en ligne mis en place sur le site du gouvernement.

À quoi me sert le chèque énergie ?

Une fois le chèque énergie envoyé par courrier est en votre possession, voici comment l’utiliser :