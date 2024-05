CAF, RSA, prime d’activité, AAH : découvrez les nouveaux montants des aides sociales qui seront versées à partir de lundi 6 mai

Chaque année au 1er avril, les prestations familiales et sociales, ainsi que certains minima sociaux, connaissent une revalorisation. Elle s’élève cette année à 4,6 %.

Allocations familiales (Caf), allocations adultes handicapées (AAH), Revenu de solidarité active, prime d’activité… Ces prestations sociales bénéficient depuis le 1er avril 2024 d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % calculée sur deux ans et évoluant en fonction de l’inflation.

"Chaque année, les prestations familiales et sociales, ainsi que certains minima sociaux, connaissent une revalorisation. Elle s’élève cette année à 4,6 %. Cette augmentation prend en compte le niveau d’inflation des 12 derniers mois, estimé par l’Insee à 4,9 %", rappelle le site service-public.fr.

Prime d’activité

Le décret publié au Journal officiel fait état du montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité qui s’élève désormais à :

622,63 € pour une personne vivant seule, soit 27,96 € de plus. Ce nouveau montant sera appliqué dès ce lundi 6 mai

pour une personne vivant seule, soit 27,96 € de plus. Ce nouveau montant sera appliqué dès ce lundi 6 mai Ce sera 933,93 € maximum avec un enfant

maximum avec un enfant 1 120,72 € avec deux enfants, puis 249,05 € de plus par enfant supplémentaire

Un couple sans enfant peut prétendre à une aide allant jusqu’à 933,93 €.

Allocations familiales

Pour les bénéficiaires percevant les allocations familiales, le montant de cette aide était jusqu’ici de 141,99 € maximum pour deux enfants (jusqu’à 74 966 € de revenus annuels) et à 35,50 euros pour les familles déclarant plus de 99 922 euros de revenus par an.

À partir du 6 mai, le montant de l’allocation sera donc :

de 148,52 € maximum pour le premier cas

pour le premier cas de 39,23 € pour le second

Pour rappel, les allocations familiales sont versées automatiquement dès le deuxième enfant, sans conditions de ressources.

RSA

Du côté des bénéficiaires du RSA, l’allocation pour une personne vivant seule passe :

à 635,71 € par mois (contre de 607,75 € en 2023, soit 27,96 € de plus par mois).

Pour deux personnes :

à 953,56 € par mois

Pour trois personnes :

à 1 144,28 € par mois

Violences conjugales, AAH, ASS, etc.

Aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales : le montant minimum passe de 240 € à 251,04 €

Allocation aux adultes handicapées (AAH) : le montant forfaitaire pour une personne seule sans enfant et sans ressource passe de 971,37 € à 1 016,05 €

Allocation de solidarité spécifique (ASS) : le montant forfaitaire pour une personne seule sans enfant et sans ressource passe de 545,10 € à 570,30 €

Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP) : le montant brut journalier passe de 60,55 € à 63,34 €.

Et si vous touchez plusieurs prestations familiales ?

À noter que ce montant forfaitaire est réduit si vous percevez certaines prestations familiales (allocations familiales, allocation de soutien familial, etc.) ainsi que d’autres ressources (allocations-chômage, pensions alimentaires, salaire, rentes, etc.). Vous touchez une aide au logement ou ne payez pas de loyer ?