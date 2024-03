RSA, prime d’activité, AAH… Quels sont les nouveaux montants des minima sociaux revalorisés à partir du 1er avril 2024 ?

Les allocations familiales, versées par les Caisses d’allocations familiales (CAF) et par les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA), sont revalorisées de 4,6 % à partir de ce 1er avril 2024.

Au 1er avril 2024, la plupart des prestations familiales et sociales versées par les Caisses d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole feront l’objet d’une revalorisation de 4,6 % sur un an. Le 27 septembre 2023, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, avait annoncé cette bonne nouvelle à destination de millions de Français parmi les plus modestes. On fait le point.

Le revenu de solidarité active (RSA)

- 635,70 € (*) par mois pour une personne ;

- 953,56 € par mois pour deux personnes ;

- 1 144,28 € par mois pour trois personnes ;

À titre de comparaison, à l’heure actuelle, le montant forfaitaire est de 607,75 € par mois pour une personne seule, alors que pour un couple sans enfant, c’est 911,62 €.

À noter que ce montant forfaitaire est réduit si vous percevez certaines prestations familiales (allocations familiales, allocation de soutien familial, etc.) ainsi que d’autres ressources (allocations-chômage, pensions alimentaires, salaire, rentes, etc.). Vous touchez une aide au logement ou ne payez pas de loyer ? Votre RSA est automatiquement diminué de 72,93 € si vous êtes seul, de 145,86 € si vous habitez en couple ou de 180,50 € si vous vivez avec au moins deux autres personnes.

Quelles revalorisations pour l’AAH ou l’AER en 2024 ?

Outre le revenu de solidarité active, d’autres minima sociaux sont concernés par la revalorisation au 1er avril 2024 :

L’AAH (allocation aux adultes handicapés). Si vous n’avez aucune ressource, le montant de cette aide soumis à plusieurs conditions devrait ainsi passer de 971,37 € à environ 1 016 € par mois. Vous travaillez ? Le montant sera calculé en fonction de vos revenus.

- L’Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées). À l’heure actuelle, le montant maximum versé est de 961,08 € par mois pour une personne seule contre 1 492,08 € par mois si deux personnes reçoivent cette allocation. Ce montant est réduit en fonction des revenus. Avec la revalorisation de 4,6 %, il devrait ainsi atteindre plus de 1 005 € par mois pour une personne seule contre plus de 1 560 € par mois pour un couple.

- L’ASI (allocation supplémentaire d’invalidité). Le minimum de la pension devrait augmenter de plus de 14 € par mois, en passant de 311,56 € à près de 326 €.

- L’AER (allocation équivalent retraite de remplacement). Elle devrait grimper de plus de 1 € par jour, de 39,28 € aujourd’hui à plus de 41 € à compter du 1er avril 2024.

Sont ainsi concernés les bénéficiaires de : l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ; l’allocation temporaire d’attente (ATA) ; l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ; l’allocation veuvage (AV) ; le revenu de solidarité (RSO).

Enfin, dernière hausse de 4,6 % : la prime d’activité. Celle-ci dépend des revenus et de la composition du foyer.

La prime d’activité

Les montants de la prime d’activité, cette aide mensuelle destinée à compléter les revenus d’activité professionnelle des travailleurs modestes, des alternants et de certains étudiants, sont réévalués.

Une personne seule, sans enfant, peut désormais percevoir jusqu’à 622,63 € par mois. Ce sera 933,93 € maximum avec un enfant, 1 120,72 € avec deux enfants, puis 249,05 € de plus par enfant supplémentaire.

Un couple sans enfant peut prétendre à une aide allant jusqu’à 933,93 €.

Les allocations familiales

Les allocations familiales varient selon les ressources de la famille ainsi que selon la taille du foyer. En métropole, pour une famille de deux enfants aux ressources annuelles inférieures à 74 966 €, elles s’élèveront désormais à 148,52 € par mois.