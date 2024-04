Smic, consultation médicale, impôts, prix du gaz : tout ce qui change au 1er mai

Smic, prix du gaz, bilan énergétique, consultation médicale, tour d'horizon de ce qui va évoluer à partir du 1er mai 2024.

Comme chaque mois, Centre Presse Aveyron fait un tour d'horizon de ce qui change le premier du mois.

Le Smic revalorisé dès le 1er mai

A partir du 1er mai, le Smic va être revalorisé de 2,65 % pour faire face à l'inflation comme le prévoit le Code du Travail.

Impôts 2024

La déclaration d'impôts sur les revenus est ouverte depuis le 11 avril. Attention, pour rappel, la date limite diffère en fonction de votre département d'habitation. Si vous habitez dans les départements allant du 1 au 19, vous avez jusqu'au 23 mai 23 h 59 ; pour les départements allant du 20 au 54, vous avez jusqu'au 30 mai 23 h 59 ; pour les départements allant du 55 au 976, vous avez jusqu'au 6 juin 23 h 59.

Concernant les contribuables qui optent pour la déclaration papier, la date limite est fixée au 21 mai.

Ma PrimeRenov' : ce qui évolue

le diagnostic de performance énergétique (DPE) pour des travauxd'isolation ou de changement de chaudière ne sera plus obligatoire à partir du 15 mai



les maisons classées F et G peuvent désormais bénéficier d'aides pour leur rénovation

Elections européennes : inscription sur les listes électorales

Pour voter aux élections européennes le 9 juin 2024, il faut être inscrit sur les listes électorales.

Pour rappel, vous avez jusqu’au 1er mai 2024 pour vous inscrire en ligne et jusqu’au 3 mai 2024 en passant par votre mairie ou par courrier.

Consultation médicale : il va falloir payer de 1 à 2 € en plus

Le doublement de la participation forfaitaire (le reste à charge des assurés) sur les consultations médicales entrera en vigueur le 15 mai, et non en juin comme initialement évoqué.

Face à la dégradation des comptes de la Sécurité sociale, le gouvernement a décidé en janvier de faire payer un peu plus les patients sur leur consommation de soins, en augmentant la part non remboursée par l’Assurance maladie et les complémentaires santé.

Le patient devra ainsi débourser de 1 à 2 €. Seuls seront exonérés, comme le précise le gouvernement précise sur le site service-public.fr, les moins de 18 ans, les femmes enceintes, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'aide médicale de l'État, ainsi que les invalides de guerre.

Il va falloir payer pour utiliser son compte de formation

Désormais, l'accès au compte personnel de formation (CPF) va être conditionné à une participation financière et forfaitaire des salariés à hauteur de 100 €, quel que soit le coût de la formation.

Seuls les demandeurs d'emploi et les salariés dont les formations sont partiellement financées par l’employeur ne sont pas concernés. Le décret d'application n'a pas encore été publié, toutefois le gouvernement a fait savoir qu'il souhaitait une mise en place de la mesure dès le mois de mai.

Alternance : l'aide à l'embauche supprimée

Conformément à un décret paru au Journal officiel dimanche, l'aide à l'embauche pour les alternants en contrat de professionnalisation est supprimée à compter du 1er mai pour alléger les finances publiques.

Jusqu'à la fin de l'année, l'aide unique de 6 000 € sera donc réservée au recrutement des apprentis en formation initiale.

Le prix du gaz augmente

Le prix repère moyen par kilowattheure (kWh) du gaz naturel va légèrement augmenter à compter du 1er mai 2024. Le coût du kWh pour l’eau chaude et la cuisson, qui était de 0,10914 € en avril passe à 0,11061 €.

Côté chauffage, le prix repère actuellement fixé à 0,08792 € va augmenter pour atteindre 0,08940 € dès le 1er mai.