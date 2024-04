Salmiech. Haute distinction pour le projet d’école

Face à l’ancienneté et à la vétusté de l’école communale, l’équipe municipale en accord avec le corps enseignant décidait dès 2022 d’un projet de nouveau groupe scolaire. Suite à une longue réflexion soutenue par Aveyron Ingénierie, organisme départemental compétant, l’option rénovation fut rejetée et la construction d’un bâtiment neuf adoptée définitivement.

La quête d’un emplacement idéal commençait alors courant 2021 il fut trouvé et acquis par la commune. Sa situation idéale en haut du village tout proche d’une part de la salle des fêtes et des équipements sportifs (stade, piscine) et d’autre part des lotissements d’habitation correspondait parfaitement aux souhaits des élus.

À ce stade, deux possibilités s’offraient à eux : une démarche classique dirigée par un bureau d’études assurant la maîtrise d’œuvre ou une autre démarche très innovante dite BDO (Bâtiments Durables Occitanie).

Cette démarche est un outil d’accompagnement qui place l’usager au cœur du dispositif. Elle est participative et tous les acteurs de l’école (enseignants, parents d’élèves, enfants, équipe municipale, personnel communal, citoyens) se réunissent pour décider ensemble de l’élaboration de la future école. Les intérêts de cette démarche sont multiples : valoriser un engagement en faveur du développement durable ; soutenir l’économie locale par l’utilisation de matériaux nobles et une réalisation pour des professionnels qualifiés locaux ; optimiser les critères principaux concernant la performance énergétique, la gestion de l’eau le confort et des utilisateurs, etc.

Quatre niveaux de reconnaissance ont été proposés : Cap, Bronze, Argent, Or. L’ambition du plus haut niveau exigeait de multiples contraints que la municipalité a soigneusement réfléchi mais qui correspondent à notre souci d’une réalisation d’un bâtiment scolaire écoresponsable. La commission d’évaluation BDO qui s’est réunie dernièrement à Toulouse était constituée d’architectes, de représentants d’entreprises du bâtiment, d’un maître d’ouvrage, d’assistants à maîtrise d’ouvrage et d’experts. La décision était prise par six membres représentatifs.

Afin de convaincre le jury, la commune a préparé soigneusement la présentation de ce projet en mettant en valeur le village et l’importance capitale de cette création.

Ensuite les techniciens du bureau d’études ont détaillé le côté technique de l’ouvrage. Au terme de la délibération, l’école du village obtient le BDO Or avec la note de 89 sur 90 possibles. Une grosse satisfaction qui permettra à la commune de solliciter les divers subventionnements avec des arguments convaincants.

À noter que la délégation municipale était forte de huit membres (enseignants, parents d’élèves, maire, conseillers, agents municipaux) et que le retour se fit dans une très bonne ambiance.