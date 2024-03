Salmiech. Les chasseurs "régalent"

Un déjeuner organisé par l’association de chasse de Crayssac/La Bastide s’est déroulé récemment à la salle des fêtes de Salmiech. L’occasion de se réunir et de faire le bilan de la saison de chasse écoulée mais surtout de faire partager aux propriétaires terriens et aux différents convives un succulent repas confectionné par les "cuistots" de l’association. Un repas qui a regroupé plus de 300 personnes et qui a permis à l’ensemble des gourmands d’apprécier entre autres la fameuse daube de sanglier et la poêlée de steaks chevreuil prélevés au cours de la saison de chasse. L’équipe des chasseurs vous remercie d’être venus aussi nombreux. Elle a apprécié l’ambiance chaleureuse et conviviale qui a régné tout au long de la journée et la multitude des compliments reçus. Tout le monde est reparti repu… Place au repos maintenant.