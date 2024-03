Salmiech. Amis du clocher riment avec projets

L’assemblée générale des amis du clocher s’est tenue dernièrement et plusieurs projets ont été présentés. Un dossier est en rédaction pour obtenir une subvention grâce au journal Pèlerin magazine. La mairie envisage de modifier le point de départ du sentier de petite randonnée n° 36 depuis la place de Saint-Amans devant l’église. Une boucle de visite du village est à voir entre le musée du charroi et l’église Saint-Amans.

Par exemple : de Saint-Amans vers la pharmacie, la piscine et descente chemin derrière l’école, passage ruelles étroites pour arriver au musée du Charroi et retour en remontant par la passerelle de Rodes et chemin arrivant au point de départ. Un système QR code serait à mettre en place pour servir d’audioguide de l’église. Ce QR code et en plusieurs langues. Le Président a pris contact avec EDS qui lui a proposé un contrat d’abonnement annuel. Un circuit de visite de L’Église a été construit par Bernard pour l’assemblée générale de sauvegarde du Rouergue en avril 2023. Il sera complété par les commentaires avec Marion Denoyelle de la mairie. Pour les travaux de restauration du retable, à ce jour seul le Département a donné son accord pour sa partie subventions, grâce au soutien de Nathalie Puel. La fondation du Patrimoine participe également grâce à la souscription. Vous pouvez y participer des dépliants sont disponibles à l’entrée de l’église et dans les commerces, la mairie, sur internet : www.fondation-patrimoine.org /78257.

Il est proposé de créer une cagnotte en ligne à voir les modalités et mettre en place. Pour être adhérent, l’adhésion ne coûte que 5 €/an. Une adresse mail a été créée pour l’association : amisclocher.amans@orange.fr