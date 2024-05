Réquista. France Salzone expose ses toiles aux cimaises de l’office de tourisme

Vendredi, l’office de tourisme du Réquistanais accueillait l’exposition de peinture de France Salzone dans la salle entièrement relookée par la nouvelle animatrice Marjolaine, en présence d’un public nombreux. Peintre amateur, France Salzone trouve dans l’acte de peindre sur papier ou toile une aventure première, une exploration intime qu’elle qualifie de "grâce de solitude", selon les mots de Christian Bobin.

Pour elle, la peinture ne peut être réduite à une simple routine quotidienne ou à une marchandise. Au contraire, elle est une expression spontanée de ses pensées, émotions et souvenirs. Refusant de travailler d’après photo ou sur le motif, elle laisse libre cours à son inspiration, mélangeant matières, formes et couleurs sans savoir à l’avance le résultat final. Chaque composition, qu’elle soit à l’acrylique sur toile ou en techniques mixtes sur papier, évoque ensuite des émotions du moment ou des souvenirs enfouis, révélant ainsi l’invisible. Elle prend son temps pour contempler ses œuvres, les laissant évoluer pendant plusieurs jours voire semaines avant d’y revenir pour les peaufiner. En utilisant divers outils tels que crayons, acrylique, aquarelle, encre, collages et découpages, elle trouve une plus grande liberté d’expression sur papier, bien que le processus reste le même, empreint de lenteur et de réflexion.

France a créé un atelier peinture au Puech de Mosel depuis octobre 2021 atelier mensuel ; deux journées sont proposées sur inscription (6 personnes par journée) le matériel est fourni. Chaque fois un thème nouveau d’inspiration est proposé.

L’exposition est visible jusqu’au 30 mai.