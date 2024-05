Trafic de drogue : trois individus en détention provisoire à Rodez après la perquisition d’une boulangerie dans un village du Lot

Une boulangerie du village de Cajarc (Lot) a été perquisitionnée, jeudi 2 mai, suite à l’ouverture d’une information judiciaire du parquet de l’Aveyron. Trois individus ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants.

Les habitants de Cajarc (Lot), qui ne compte pas plus de 1 200 habitants, ne sont pas habitués aux descentes de gendarmes venus en nombre. Pourtant, jeudi 2 mai, en fin d’après-midi, c’est un important dispositif qui a été déployé lors de la perquisition de la boulangerie "Les Frères Bennicks", située dans le bourg.

Ce sont des gendarmes de la brigade de Villefranche-de-Rouergue, qui ont mené les investigations, suite à l’ouverture d’une information judiciaire du parquet de l’Aveyron.

Dans la boutique, trois individus ont été interpellés par les militaires. Ils ont été placés en garde à vue, avant d’être déférés ce lundi 6 mai au parquet de Rodez, dans le cadre de leur mise en examen pour trafic de stupéfiants.

À la suite des débats devant le juge des libertés et de la détention, les trois mis en cause ont été placés en détention provisoire, le temps que l’enquête se poursuive, afin de comprendre toutes les ficelles de ce trafic.

Un village médusé

C’est vers 17 h 30 que, ce jeudi 2 mai, que la vingtaine de policiers et gendarmes effectuaient une descente dans la boulangerie "Les Frères Bennicks" ainsi qu’au domicile des personnes interpellées. Le tout sous le regard médusé des riverains et commerçants voisins : "Brassard, armés et les chiens", raconte à La Dépêche du Midi un commerçant présent au moment des faits.

Troublé dans sa quiétude, le village "ne parl [ait] que de ce ça depuis ce matin", assurait un autre le lendemain des perquisitions. Dans cette discrète commune, on peine à parler de ce qui s’est passé. D’abord parce qu’"ici, tout le monde se connaît", mais aussi simplement parce que la descente a choqué les habitants : "C’est la quatrième dimension", commente un commerçant sans connaître l’objet de ces perquisitions. "On n’en revient tout pas du tout. Cela attriste tout le monde". Depuis, c’est un climat délétère qui règne dans le village avec une question : "Est-ce qu’il y avait vraiment quelque chose ? Et si oui, qui savait ?"

Une question à laquelle doivent répondre les enquêteurs aveyronnais, puisque c’est dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Rodez que les perquisitions se sont déroulées.