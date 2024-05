Olemps. L’exposition idéale à la médiathèque

C’est sans nul doute un temps fort de l’actualité culturelle locale puisque tous les publics y ont apporté leur contribution : l’exposition idéale a été installée à la médiathèque. Deux jours de mise en place pour Nelly et Laurence, aidées par les services techniques de la mairie.

Les œuvres réalisées "à la manière d’Hervé Tullet", illustrateur et auteur d’un grand nombre de livres jeunesse, ont permis aux trois crèches, au centre de loisirs, aux écoles, à l’UMP, à la résidence Harmonys et à celle des Peyrières de participer à un même projet artistique intergénérationnel. Ce sont Nelly et Laurence, les bibliothécaires, qui sont à l’initiative de cette belle idée que la population a tout de suite adoptée. Des ateliers jeunesse ont même été mis en place sur ce thème pendant les vacances. L’exposition idéale, c’est un grand projet de création collaboratif. Hervé Tullet invite, petits et grands, à créer leur exposition en s’inspirant de ses gestes, de ses idées et de son imaginaire. Et tout le monde a joué le jeu !

Le résultat, c’est une exposition colorée et pleine de gaieté qui transforme les murs de la médiathèque et où il fait bon flâner à la découverte de ces œuvres originales. Le public pourra en profiter jusqu’au mois d’août mais il est d’ores et déjà invité à participer au vernissage, vendredi 17 mai de 18 heures à 20 heures.