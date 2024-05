Rieupeyroux. Une exposition tout en douceur de Carole Rey à découvrir au centre culturel

"Forty plus", la nouvelle exposition visible au centre culturel jusqu’au 26 juin, vient mettre un peu de baume au cœur, après une exposition nécessaire et exigeante concernant les artistes ukrainiens et le monde en guerre auxquels ils sont confrontés.

Carole Rey, Ruthénoise installée aux Pays-Bas, travaille sur la beauté, la féminité, la douceur de l’intime, et marie sous-vêtements et fleurs dans des photos poétiques et symboliques, offrant légèreté et transparence du voile, finesse de la dentelle… Elle nous convie sur les chemins de son imaginaire pour nous proposer une belle évasion vers des contrées où le réel et ses contraintes n’ont plus de prise, où la réflexion à mener concerne la femme, son ressenti, sa beauté, l’envoûtement qu’elle suscite, en dehors de tout critère d’esthétique corporelle. Dans cette exposition que Carole dédie à Nathalie Bouillard, délicatesse et humanité se donnent rendez-vous pour nous permettre de rêver. Une bien jolie proposition, saluée par Brigitte Mazars, conseillère départementale, dans un centre culturel soutenu avec fierté par les élus de Rieupeyroux, Vivian Couderc en tête. Inscription au centre culturel Aveyron Ségala Viaur.

Contact au 05 65 29 86 79.

Courriel : information@centreculturelaveyron.fr

Web : www.centreculturelaveyron.fr