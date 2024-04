Saint-Amans-des-Cots. "Les Mariages" des Martagons ont enthousiasmé le public venu en nombre

La salle des fêtes était comble, toutes générations confondues, pour assister au tout nouveau spectacle "Mariages", présenté par la troupe des Martagons de Sainte-Geneviève.

Cette troupe joyeuse et chaleureuse, composée d’une vingtaine de comédiens amateurs a fait part de ses "Mariages" dans une mise en scène originale signée Édith Emerard où s’enchaînent trois pièces classiques avec la Baronne Staffe et son manuel "du savoir vivre et de la politesse", puis avec Molière et Jean Vilar. Le scénario évolue sur différentes époques avec les mêmes thématiques de l’amour, de la fidélité autour du mariage. L’interprétation des comédiens, qui est digne de vrais professionnels a entraîné le public dans des éclats de rire avec une joyeuse ambiance.

Depuis 1990, cette troupe de théâtre amateur sillonne le nord Aveyron pour présenter chaque année son nouveau programme à un public qui lui est fidèle. Ce spectacle, au profit du Foyer socio-éducatif du collège de la Viadène a été accueilli par la mairie de Saint-Amans-des-Côts.