Saint-Amans-des-Cots. La section sport du collège en action

Après avoir brillamment remporté le championnat départemental en Aveyron, puis le championnat d’Académie à Carmaux, mais aussi la 2e place au championnat départemental de course d’orientation et la 6e au championnat d’académie de course d’orientation, les 4 élèves du collège de la Viadène (Yuna, Maé, Augustin et Romuald) avaient acquis leur précieux sésame pour participer au championnat de France de run and bike-duathlon en Corse !

Aux côtés des professeurs d’EPS M. Mallet et M. Cantagrel, ainsi que de Flavien Galdemar (ancien élève du collège en appui le vendredi auprès de la section grâce aux communes de la Viadène), les séances hebdomadaires ne sont pas de tout repos : VTT, course d’orientation, trail, ski de fond, rafting, kayak, biathlon laser, escalade… La liste est longue. Ils ont même réalisé une sortie "exploit" en prenant le téléphérique pour atteindre le sommet du Plomb du Cantal et enchaîner 15 km de trek en 3 heures pour rallier le village de Pailherols avant de récupérer les VTT pour 36 km et 4 heures pour rejoindre la presqu’île de Laussac. Forts de cette expérience d’entraide et d’efforts partagés, on les retrouve sur le ferry en direction de Porticcio. La 1re épreuve est un duathlon où chaque élève doit enchaîner : 500 m en courant, 2 km de VTT, 500 m en courant, avant de passer le relais. À ce petit jeu, les élèves s’en sortent très bien. Résultat : 8e, et ce malgré la toux qui gène Yuna… Et place à la finale sur le run and bike.

Le principe est simple : par deux, s’échanger le VTT ou le déposer dans une zone prévue à cet effet pour gagner du terrain et du temps… L’équipe oscillera entre la 6e et la 10e place, et finira 11e ! Beau résultat pour un petit collège rural de 150 élèves !

Petit collège, mais les jeunes de la section sportive activités physiques de pleine nature ont l’habitude des efforts difficiles.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin : les personnels et les élèves du collège, le foyer socio-éducatif, le conseil départemental de l’Aveyron, les mairies de la Viadène, le garage Viadène auto, les 42 contributeurs sur le site web de participation collaborative et les parents des quatre sportifs.