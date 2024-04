Saint-Amans-des-Cots. Les Coustoubis en balade dans le Cantal

Ils étaient 39 du club des Coustoubis au départ pour Marcolès. Après une visite guidée du village médiéval, ils ont rejoint l’auberge "Chez Gaëlle" pour un bon et copieux déjeuner Cantalou servi dans un cadre rustique. Puis direction Aurillacoù ils se sont séparés en deux groupes. L’un vers la distillerie Couderc avec des dégustations dont celle de la ‘Gentiane artisanal’ un pur produit Couderc du terroir et ils ont eu droit aux explications imagées du "Maître nez" de la maison. L’autre groupe dans les bâtiments de fabrication du véritable parapluie d’Aurillac où ils ont été accueillis par le guide local. Maintenant, ils connaissent tout de la fabrication et des subtilités d’assemblage des dits parapluies, de leur histoire et de leur diffusion à travers le monde. De bons moments, une belle journée dense, pédagogique et conviviale. Nos remerciements vont aux transports Teyssèdre et à Jean notre fidèle chauffeur.