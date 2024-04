Saint-Amans-des-Cots. Entre fleurs et chocolats pour la petite enfance

Le relais petite enfance de la communauté de communes a proposé sur ses haltes jeux deux ateliers au sein de la médiathèque de la Viadène, autour du thème de l’alimentation. Entre moments de lecture et jardinage, les enfants ont pu au cours d’une première halte planter des fleurs comestibles. Le second atelier a été l’occasion de recevoir "L’Auberge de la Viadène" et de goûter un dessert chocolaté préparé spécialement pour cette halte : sans œufs, avec peu de sucre, mais toujours délicieux ! Une approche originale et un moment de partage qui a ravi chacun, avant que les chefs cuisiniers ne repartent avec, en cadeau, les bacs de fleurs plantées et décorées par les enfants.