Saint-Amans-des-Cots. Création artistique à la plateforme d’accompagnement et de répit du Valadou

Dans le cadre de l’appel à projet "culture et lien social" porté et cofinancé par le département de l’Aveyron et le CCAS de Montézic, dix ateliers de création artistique ont lieu au Valadou ainsi qu’a l’école de Montézic sur le temps périscolaire. Cette initiative, portée par le CCAS de Montézic, invite à découvrir la vivacité d’une pratique musicale et créative au cœur de ce lien si précieux. Ces moments de rencontres sont des invitations pour les participants à la création musicale et artistique. Une découverte qui passe par la pratique d’une grande variété d’instruments. Des instruments à vent, des cuivres, des balaphons ou encore des bols chantants sont proposés à la découverte par l’association "Les champs des arts". Autant d’instruments autour desquels se renforce la créativité, la capacité à vivre ensemble et l’estime de soi. Si de nombreuses études démontrent les bienfaits de la musique dans le domaine de la santé, la musique enrichit également la qualité du lien social. Le CCAS de Montézic rappelle combien il est important de mettre de la musique dans les vies.