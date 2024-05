Le Nayrac. Moment de détente avec le cirque Tony

Depuis quelques jours, dans les rues du village, des panneaux annonçaient un spectacle à l’Espace multiculturel, dimanche, avec acrobaties, humour, magie… Ainsi près de cent personnes, dont beaucoup d’enfants, ont pris place pour assister à ce moment de détente avec les Tony. Dans un décor de cirque, les artistes ont fait leur entrée sur scène et les numéros se sont enchaînés : performance des équilibristes, de la contorsionniste, des jongleurs, surprise devant les numéros de magie, moment de poésie avec les colombes de la princesse, humour avec le chien Lucky, et bien sûr du rire avec le clown, excellent musicien par ailleurs. Cette représentation est aussi l’histoire d’une famille d’artistes passionnés et attachants, (les parents et leurs deux enfants) qui sillonnent les routes du grand Sud-Ouest pour apporter et partager de la joie avec les spectateurs. La famille Tony a tenu à remercier la municipalité pour son accueil et le public pour ses applaudissements.