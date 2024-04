Le Nayrac. Le bal des jeunes a été couronné de succès

Samedi 20 avril, c’était une première pour l’équipe des jeunes du Foyer Rural qui organisait le bal de printemps. Le groupe nouvellement formé avait bien préparé l’évènement avec une bonne communication aux alentours. Le DJ Pepitoox qui découvrait la salle a bien assuré l’ambiance de la soirée qui se voulait joyeuse et conviviale. Cette initiative est à saluer car cette rencontre musicale entre jeunes du village et surtout des villages voisins a été couronnée de succès et en appelle certainement d’autres.

Les jeunes remercient les participants, la municipalité, le Foyer Rural et l’Auberge fleurie pour leur soutien lors de cette première.