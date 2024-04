Le Nayrac. Découverte de Rocamadour avec le club Sourires d’automne

Mardi 16 avril, les membres du club Sourires d’automne ont pris la route de Rocamadour. Dès leur arrivée, ils ont parcouru la Forêt des Singes et ont pu voir de près (pas trop quand même) ces macaques de Barbarie, appelés également magots qui vivent en liberté dans un espace arboré et herbacé et se montrent familiers.

Après un copieux déjeuner au restaurant où les spécialités locales figuraient au menu, la visite guidée de Rocamadour était au programme. Cette superposition de toits bruns, de maisons et d’églises agrippés à la falaise a été très remarquée par les participants qui ont apprécié ce site dédié à Notre-Dame depuis le Haut Moyen Âge avec ses 7 chapelles et qui attire chaque année de nombreux visiteurs. Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 30 avril pour un après-midi de jeux ou de randonnée pour ceux qui le souhaitent.