Pourquoi le trafic aérien restera très perturbé ce jeudi 25 avril malgré l'annulation de la grève des contrôleurs aériens ?

Le principal syndicat du secteur a levé son préavis de grève ce mercredi 24 avril, 24 heures la grève effective. Ce qui ne change rien pour des dizaines de milliers de voyageurs qui resteront au sol.



Des dizaines de milliers de passagers seront privés d'avions ce jeudi en France malgré la levée d'un préavis de grève par le principal syndicat de contrôleurs aériens, le SNCTA.

"Un accord a été trouvé, le SNCTA lève son préavis", a expliqué l'organisation syndicale dans un court message sur son site internet, à l'issue d'une conciliation de "dernière minute" dans la nuit de mardi à mercredi avec la DGAC.

Malgré l'accord et la "trêve olympique"

Le SNCTA, qui a rassemblé 60% des voix des contrôleurs aériens aux dernières élections professionnelles, protestait contre les mesures d'accompagnement, notamment salariales, d'une refonte du contrôle aérien français, et promettait une "mobilisation record" pour jeudi, malgré l'engagement à ne pas faire grève pour des raisons salariales dans le cadre d'une "trêve olympique" annoncée en septembre dernier.

Le ministre délégué chargé des Transports Patrice Vergriete a salué un accord "gagnant-gagnant" sur l'accompagnement social de cette réforme, "qui vise à rendre plus productif, plus performante en termes de sécurité et de limitation de retards, le contrôle aérien en France".

Pour l'usager, c'est pas pour ce jeudi

"L'usager va y trouver plus de sécurité, moins de retards", a ajouté M. Vergriete dans un entretien téléphonique avec l'AFP, sans être en mesure dans l'immédiat de donner des détails sur les concessions obtenues par les contrôleurs, alors que le SNCTA réclamait notamment 25% d'augmentation des rémunérations étalées sur cinq ans.

Mais pour plus de sécurité, moins de retards et moins de grèves, l'usager va devoir encore patienter, ce jeudi : trois vols sur quatre seront supprimés au départ ou à l'arrivée de Paris-Orly, le deuxième aéroport français; 55% à Roissy-Charles-de-Gaulle, le premier (ces deux aéroports représentent concentrent environ la moitié de la fréquentation totale des aéroports français). 65% des vols seront également annulés à Marseille-Provence et autour de 45% sur toutes les autres plateformes de France métropolitaine.

A l'aéroport de Toulouse-Blagnac, précise La Dépêche du midi, une soixantaine de vols seront annulés ce jeudi.

Avant l'annulation de la grève, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) avait estimé que plus de 60 % des vols seraient annulés dans les aéroports français.

Un jeudi sans grève... pareil à un jeudi avec

Avec la levée du préavis de grève, pourquoi ne pas avoir tout simplement rétabli tout ou partie de ces vols ? Formalisées dans une notification de la DGAC aux compagnies aériennes, ces demandes d'annulations de vols visent à mettre en adéquation les effectifs disponibles et le trafic. Malgré l'annulation de la grève, les délais sont trop courts, et surtout trop complexes dans le secteur aérien, pour rétablir ces vols, explique l'oganisme. Ce qui fait que le nombre vols de ce jeudi sera identique ou seulement légèrement inférieur à celui prévu avec la grève.

De son côté, le SNCTA a expliqué ce mercredi à ses adhérents que "compte tenu du délai extrêmement court lié à cette conciliation de dernière minute, chaque contrôleur peut annuler sa déclaration préalable" de grève, malgré une échéance dépassée

Il y a deux autres syndicats de contrôleurs aériens : l'UNSA-ICNA qui a déposé un préavis de grève d'un mois en juin mais a, selon nos informations levé son préavis de grève, pour ce jeudi, et l'USAC CGT, qui avait appelé à la grève.