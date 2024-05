"Un ovni ferroviaire" : le train Béziers-Neussargues via Millau à nouveau à l'arrêt durant 8 semaines

Une partie de la ligne avait été fermée entre septembre 2023 et début janvier 2024 à cause de dégâts causés par les intempéries. Cette fois, c'est pour la bonne cause...



La ligne ferroviaire a deux noms : ligne des Causses au sud, ligne de l'Aubrac au nord, et au centre, elle peut porter les deux. Avec son seul train quotidien aller-retour et son tracé jugé difficile par les cheminots eux-mêmes sans parler, la ligne de chemin de fer Béziers - Clermont-Ferrand via Neussargues et Millau, qui a commencé à être construite en 1855, est "un ovni ferroviaire", selon les voyageurs qui la découvrent. Un "tortillard", oui, mais aussi un Intercités ! Longue de 350 km, la ligne Béziers - Neussargues - Clermont-Ferrand, qui aux dernières nouvelles demeure un train Intercités, traverse 5 départements (Hérault, Aveyron, Lozère, Cantal, Puy-de-Dôme) à une moyenne de... 60 km/h. Elle a failli être fermée en 2016 mais doit peut-être son salut au retour de la Légion étrangère sur le Larzac, et ainsi qu'à la future réouverture de la voie ferrée entre Millau et Rodez, prévue pour 2026... si tout va bien. Des interruptions de trafic à répétition Depuis les années 2000, malgré quelques travaux de rénovation, la ligne connaît nombre d'interuptions de circulations sur plusieurs tronçons : Après le déraillage d'un train TER en 2006 sur ce tronçon, travaux de rénovation entre Neussargues (Cantal) et saint-Chély-d'Apcher (Lozère), du 8 mars au 18 juillet 2007

Interruption du trafic sur ce même tronçon le 11 septembre 2009, après la découverte d'une fissure sur une pile du viaduc de Garabit

Toujours sur ce même tronçon, interruption du trafic entre le 3 décembre 2020 et le 15 novembre 2021 "à la suite d'un incident affectant les voies".

Entre le 16 septembre 2023 et le 5 janvier 2024, le circulation des trains a été supprimée entre Millau (Aveyron) et Bédarieux (Hérault) à la suite d'intempéries. Une nouvelle interruption de 8 semaines Une série de désagréments pour les usagers de cette ligne, qui va s'allonger cette année, du 6 mai au 28 juin 2024, selon Midi Libre, et ce sur une importante partie de la ligne, entre Béziers et Neussargues. Cette interruption du trafic se fera en deux étapes : la section entre Béziers et Le Monastier (Lozère) via Millau, du 6 mai au 28 juin

la section entre Le Monastier et Saint-Chély-d’Apcher, du 6 mai au 24 mai Durant cette période, SNCF Réseau va réaliser d’importantes opérations de modernisation qui nécessitent donc une interruption de la circulation ferroviaire. "Les travaux permettront de renouveler des composants de la voie (rails, traverses et ballast), de régénérer des ouvrages hydrauliques et de sécuriser des versants rocheux", précise SNCF Réseau. Les opérations représentent un investissement de 6,9 M€ financées à 52,2 % par l’État (France Relance), 32 % par la Région Occitanie et 15,8 % par SNCF Réseau. Toutes les informations sur les conditions de circulation pendant les travaux sont disponibles sur :

- Le Site liO Train SNCF : trainlio.sncf.com

- L’Application SNCF Connect

- Contact liO Train SNCF Occitanie : 0 800 31 31 31 (appel et service gratuits)

- Compte X : @lio_train_sncf