Glissement de terrain : la voie ferrée toujours coupée, nouvelles galères pour le train Rodez - Paris

Après le glissement de terrain à Nuces le mercredi 1er mai, toujours aucun train ne circule "jusqu'à nouvel ordre" entre Capdenac-Gare et le chef-lieu de l'Aveyron, suscitant le mécontentement des usagers. On détaille.

Depuis le mercredi 1er, Paris et même Brive semble s'être encore un peu plus éloignées de Rodez. Par la faute d'un glissement de terrain survenu ce jour-là à Nuces, commune de Valady, plus aucun train ne circule "jusqu'à nouvel avis" entre Capdenac-Gare et le chef-lieu de l'Aveyron. Et cela risque fort de durer.

Rodez - Brive : des bus au moins jusqu'au 13 mai

Le TER reliant Rodez et Brive notamment est donc affecté pour les sept trajets quotidiens entre Corrèze et Aveyron (environ une demi-douzaine par jour, aussi bien dans le sens Rodez-Brive que Brive-Rodez). Des bus de substitution demeurent en place entre Rodez et Capdenac-Gare, assurant la liaison avec le TER. Cette solution restera en place au moins jusqu'au lundi 13 mai, selon le site SNCF pour l'Occitanie.

Trafic perturbé au moins jusqu'au 13 mai. SNCF - Capture d'acran

Train Rodez - Paris : des suppressions ou un détour par Toulouse

Pour le train Rodez - Paris, qu'il soit de jour ou de nuit, ce sont de nouvelles galères qui s'accumulent, alors qu'il est déjà sujet à des annulations à répétition. Le Rodez - Paris de jour (départ 14h58, arrivée 22h31 ce mardi 7 mai) reste supprimé, quant au train de nuit, le trajet se fait toujours via Toulouse, pour une durée de plus de 12 heures, selon le site SNCF Connect.

Une bonne noubelle, si l'on consulte ce dernier site : la circulation des trains serait possible entre Rodez et Brive à partir du mardi 14 mai, apparemment sans bus de substitution à Capdenac-Gare. Une information sous réserves en attendant la confirmation de la SNCF.

Les usagers dubitatifs

Si les équipes techniques de la SNCF sont à pied d’œuvre pour rétablir la circulation au plus tôt, le président de l’association Mobilités aveyronnaises, François Arvor, et Jean-Claude Loncke, président de la CSF (Confédération syndicale des familles) de l’Aveyron, "s’étonnent de la façon dont les services de la SNCF et de la Région ont traité l’éboulement de terrain", relève La Dépêche du Midi.

Le mercredi 1er mai, "le service TER pouvait fonctionner de Capdenac-Gare à Saint-Christophe-Vallon, sans difficultés […] Concernant le train de nuit, à l’heure de l’éboulement, il était dans le secteur de Paris, sans être bloqué à Rodez et pouvait circuler jusqu’à Saint-Christophe-Vallon. Là aussi, des navettes assuraient la liaison entre Saint-Christophe-Vallon et Rodez".

En outre, en raccourcissant le trajet des bus de substitution, "la SNCF et la Région auraient fait de substantielles économies (...) entre Capdenac et Saint-Christophe-Vallon".

Les représentants de ces deux associations demandent de fait "une concertation pour prendre en compte les attentes des usagers".