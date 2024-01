Une mobilisation citoyenne est organisée le samedi 13 janvier 2024 à Figeac (Lot) pour dire stop aux suppressions et défaillances répétées des trains de nuit Rodez-Paris et Aurillac-Paris que leurs usagers subissent régulièrement.

Trop c'est trop. Depuis l'été 2023, plus de cinquante trains de nuit Rodez-Paris ont été annulés, et ce sans compter les mouvements sociaux et les horaires dégradés certains jours.

De leur côté, les passagers du train de nuit Aurillac-Paris, inauguré (après 20 ans de suppression) en grande pompe par le gouvernement, le 10 décembre 2023, ont, quant à eux été priés d'embarquer dans un autocar pour rejoindre la gare de Brive, les 2, 3 et 4 janvier.

Sans oublier l'épisode de la "défaillance de matériel" à La Souterraine (Creuse) dès le 15 décembre.

Ainsi, les deux trains de nuit sont fréquemment perturbés, en raison... de pannes de locomotives.

Les syndicats pointent du doigt ce problème. Si la SNCF le reconnaît, elle demande du temps. "La relance des trains de nuit se fait bien, mais se fait avec du matériel plus ancien", explique Amandine Thomas-Commin, directrice Intercités SNCF Voyageurs.

Selon la compagnie, qui tient à communiquer que "23 trains sur 28 ont circulé (NDLR entre Paris et Aurillac) de bout en bout sans encombre depuis le 10 décembre", la ligne Paris-Aurillac devrait s'améliorer avec la mise en service d'une locomotive de secours.

Celle du train de nuit Rodez-Paris ?

Rendez-vous samedi 13 janvier à la gare de Figeac

Sur les réseaux sociaux et la page dédiée à la ligne de nuit Rodez-Paris, les usagers réguliers racontent, quant à eux, leurs galères et manifestent leur exaspération.

Une manifestation de ras-le-bol qu'ils appellent à rejoindre en forme de mobilisation citoyenne le samedi 13 janvier 2024 à 11h30 à la gare de Figeac (Lot) pour dire stop aux suppressions et aux horaires dégradés des trains de nuit Paris/Rodez/Albi et de Paris-Aurillac. Trop c'est trop.