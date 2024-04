Transports en Aveyron : "Recréer des lignes de train serait de la folie économiquement" analyse le sénateur Alain Marc

Le sénateur aveyronnais plaide à la fois pour un meilleur cadencement de la liaison ferroviaire Béziers-Neussargues, le développement du covoiturage et du bus. Ce dernier pouvant basculer, à moyen terme, sur des propulsions à l’hydrogène plus vertueuses pour l’environnement.

"Il y a des lignes de chemin de fer intéressantes quand même… " Le sénateur de l’Aveyron Alain Marc veut le prouver par l’exemple. Avec son collègue de la haute assemblée Jean-Claude Anglars, il organise une opération de sensibilisation aux élus locaux. Ce jeudi 25 avril, en fin de matinée, l’embarquement est prévu sur la ligne ferroviaire Béziers-Neussargues desservant, notamment, Tournemire, Saint-Rome-de-Cernon, Saint-Georges de Luzençon, Millau, Séverac et Campagnac. "Je me dis que des gens habitant dans la région de Camarès et qui veulent aller voir un médecin à Millau pourraient emprunter cette ligne-là."

La voiture toujours indispensable en ruralité

Alain Marc n’oublie cependant pas de rappeler qu’à part cette ligne l’offre ferroviaire se résume à Rodez-Paris. "Nous allons bientôt rencontrer sur ce sujet le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. Mais, pour celle de Béziers-Neussargues qui passe à Millau, nous allons réunir un maximum de maires." Une excursion d’intérêt public à en croire le sénateur. "L’idée est que nous, les politiques, disions que cette ligne ferroviaire est intéressante. Que ce soit pour des usages du quotidien ou le tourisme. Car il serait dommage qu’elle disparaisse un jour…"

Au-delà du rail, la question des mobilités du quotidien interroge le sénateur aveyronnais. "Aujourd’hui l’usage de la voiture, encore thermique malheureusement, reste une obligation pour les gens qui vivent en ruralité. Il faudra d’ailleurs travailler à la décarbonation, électrique ou hydrogène car on ne veut pas recréer des lignes de trains. Ce serait de la folie économiquement."

Développer l’usage des deux-roues "On espère voir aboutir la liaison cycliste entre Aguessac et Millau." Le sénateur Alain Marc sait bien que cette idée avance. Notamment grâce aux efforts conjoints de la Communauté de communes Millau Grands Causses et du Parc naturel régional. "On peut ensuite penser à Millau – Saint-Rome-de-Tarn, sur la rive gauche du Tarn pour aller jusqu’à Saint-Affrique retrouver la piste verte. Cela serait fait dans une maîtrise d’ouvrage partagée entre la Communauté de communes de Millau, puis le Département et la Communauté de Saint-Affrique." Alain Marc décrit qu’alors que pourrait se dessiner "un circuit cycliste complètement sécurisé pour des usages de loisirs bien sûr mais aussi du quotidien."

Reste que la mobilité verte, en milieu rural encore plus que dans les grandes villes, nécessite une logistique. Et le développement du covoiturage pour lutter contre le phénomène d’autosolisme. "Le Département a mis en place, un petit partout, des aires de covoiturage." Pas moins de huit ont été aménagées dans le Sud Aveyron, notamment autour de Millau, à la Cavalerie au plus près de Saint-Affrique. "Elles étaient nécessaires et fonctionnent très bien, en particulier pour les gens qui vont travailler."

Des bus à hydrogène ?

Concernant le sujet d’une mobilité plus neutre pour l’environnement Alain Marc se souvient d’une discussion avec José Bové sur l’hydrogène. "L’électricité, pour le moment, c’est bien même si les autonomies des batteries ne sont pas suffisantes. Un aller-retour Millau – Montpellier n’est pas faisable. Il existe déjà, sur Albi, une entreprise qui équipe des bus en hydrogène. Cela fonctionne."

À moyen terme le sénateur y voit même une possible solution alternative à de coûteux projets ferroviaires. "Au lieu de recréer certaines lignes à 180 millions d’euros pourquoi ne pas prévoir des bus à hydrogène avec huit ou dix allers-retours quotidiens. Il faut du bon sens et ne pas être idéologue quand on parle des mobilités."