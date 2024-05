Flagnac. Des chicanes à venir à la sortie d’Agnac

Le Département a effectué des relevés de vitesse à l’entrée d’Agnac en venant de la Bessenoits, route de Saint-Jacques et devant l’école. à la suite des travaux pour sécuriser le devant de l’école, la circulation a été déportée vers le parking. Le nouvel espace de circulation est désormais sécurisé pour les enfants, les parents et les bus.

En outre, depuis quelques semaines, deux chicanes (ou écluses) provisoires avec un rétrécissement de la chaussée ont été installées. Le Département a effectué de nouveaux relevés de vitesse. "Le résultat montre que les usagers de la route qui descendent depuis La Bessenoits ont réduit leur vitesse de 10 km/h à l’entrée d’Agnac et de 30 km/h devant l’école. C’est positif et ces chicanes seront donc installées de façon définitive", explique le maire Olivier Lantuéjoul. Les chicanes en dur, avec priorité pour la voie montante, seront finalisées d’ici la fin mai, avec les travaux de revêtement et de finition devant l’école et l’entrée du village.