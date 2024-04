Aveyron : la RD963 fermée à la circulation après un accident à Flagnac

Le véhicule de la victime étant à cheval sur les deux voies, la circulation a été coupée sur cet axe longeant la rivière Lot en début d’après-midi ce jeudi 4 avril.

Peu après 14 h 30 ce jeudi 4 avril, huit sapeurs-pompiers du centre de secours du Bassin ont été mobilisés sur un accident de la route qui venait de se produire à Flagnac. Ils sont venus en aide à un conducteur dont la voiture, seule impliquée, a quitté la route sur la RD963.

Fort heureusement, le conducteur n’a été que légèrement blessé, classé en "urgence relative" par les secours dépêchés sur les lieux. Son véhicule étant à cheval sur les deux voies, la circulation a dû être coupée le temps de dégager la voiture. Une déviation a été mise en place.

Comme cela se produit de plus en plus fréquemment, les secours ont été prévenus de cet accident par la plateforme E-call, un système automatisé qui prévient les secours en cas de retournement, d’arrêt ferme ou de choc violent. Le dispositif équipe de plus en plus de véhicules neufs et permet aux secours d’avoir les coordonnées GPS de l’automobile accidentée. "Bien pratique lorsque le véhicule n’est pas visible de la route", affirme un sapeur-pompier aveyronnais.