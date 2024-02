Flagnac. Une année bien remplie pour l’ATVL dans la vallée du Lot

L’ATVL (Association pour la promotion du tourisme de la vallée du Lot), basée à Flagnac, a été active en 2023, participant à plusieurs événements. Son président, André Romiguière, a conduit deux conférences à l’auditorium de Rodez, portant sur la Révolution de 1789 dans le district d’Aubin et les passages historiques et les ponts sur le Lot au XIXe siècle, d’Entraygues à Capdenac.

L’ATVL est également intervenue dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, en mars, avec la visite de la microcentrale de Marcenac et une conférence d’André Romiguière sur l’histoire de l’ancien moulin de Marcenac qui a réuni 90 personnes à la salle des fêtes de Livinhac-le-Haut.

Du 5 au 27 avril, l’ATVL a soutenu l’exposition qui s’est déroulée à l’office de tourisme de Cransac, animée et présentée par Philippe Velez sur la vie et l’œuvre de Prosper Alfaric. L’association fait également partie du prix littéraire du Pays noir, avec la remise du prix au château de Gironde, et a beaucoup œuvré pour le concours de photos et de poésie mis sur pied par Liliane Kalifa. André Romiguière a par ailleurs lancé les journées du Patrimoine, en septembre, avec une visite et conférence du site et de la chapelle de Gironde, les 25 personnes présentes ont été ravis.

À cela s’ajoutent plusieurs visites guidées à Saint-Santin, des accompagnements pour l’office de tourisme communautaire et la rando commentée sur Flagnac, qui a réuni près de 60 personnes. André Romiguière était également présent au salon de généalogie qui s’est tenu à Decazeville.

L’ATVL permet par son action de toucher un "large public avide d’histoire, de patrimoine et de beautés géologiques", assurés d’y trouver des informations intéressantes et fiables.