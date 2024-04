Une première mondiale à Venise : pourquoi certains touristes doivent-ils mettre la main à la poche ?

Si vous comptez vous rendre à Venise, attention : la ville entre dans une phase d’expérimentation qui va directement impacter les touristes, dès ce jeudi 25 avril 2024 !

Venise déclenche la guerre au "surtourisme". Et elle prend le taureau par les cornes : dès ce jeudi 25 avril 2024, certains devront mettre la main à la poche s’ils souhaitent pénétrer dans la Cité des Doges…

Une première mondiale

Une nouveauté de taille attend les touristes jeudi lorsqu’ils débarqueront à la gare de Venise : des contrôleurs seront chargés de vérifier qu’ils sont bien en possession du billet d’entrée obligatoire les jours de grande affluence. Avec cette première mondiale, la ville espère endiguer le surtourisme en contraignant les touristes à la journée à payer cinq euros pour baguenauder le long de ses célèbres canaux. Le prix ? 5 euros !

"Le but est de trouver un équilibre entre le tourisme et la ville et ses habitants […] Nous devons réduire l’impact du tourisme journalier certains jours. A certaines dates, il est trop important et cela crée un stress sur la ville", a expliqué l’adjoint au Tourisme Simone Venturini dans un entretien avec l’AFP.

Public concerné, billetterie, amendes…

Sur le parvis de l’élégante gare de Santa Lucia, principal point d’entrée dans la ville, une billetterie a été montée de toutes pièces pour venir en aide aux touristes dépourvus de ce nouveau sésame se présentant sous forme d’un QR code, disponible aussi en ligne.

Cette taxe cible en outre uniquement les touristes journaliers entrant dans la vieille ville entre 08 heures 30 et 16 heures locales. Ils devront télécharger leur QR code sur le site dédié, disponible en anglais, espagnol, français et allemand, outre l’italien. Une amende de 50 à 300 euros est prévue pour sanctionner les touristes qui chercheraient à passer entre les mailles du filet, même si les autorités locales ont affirmé vouloir privilégier la persuasion à la répression.

Les touristes dormant au moins une nuit sur place ne sont pas concernés et recevront gratuitement un QR code de leur lieu d’hébergement. En outre, de nombreuses exemptions sont prévues, notamment pour les moins de 14 ans et les étudiants.

Quels sont les jours en question ?

Le site en question mentionne ces fameux jours de grande affluence durant lesquels "le paiement d’une contribution d’accès à Venise vous sera demandé si vous ne remplissez pas les conditions qui vous donnent droit à l’exonération de paiement". Voici lesquels :