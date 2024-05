Saint-Parthem. Terra Olt plonge le visiteur dans les eaux du Lot

Au cœur du village de Saint-Parthem, le nouvel espace scénographique Terra Olt embarque le visiteur dans une belle aventure fluviale, entre émotions, sensations et découvertes.

Après quelques mois de silence et d’hibernation hivernale, au cœur du village de Saint-Parthem, et de ses maisons de pierre typiques de la vallée du Lot, l’espace scénographique de Terra Olt accueille les premiers visiteurs de la nouvelle saison touristique. Accompagnés de la directrice de l’office thermal et touristique de Decazeville communauté, Magali Soubiroux, nous nous apprêtons à plonger dans les eaux de la rivière Lot avec un groupe d’enfants et leurs moniteurs du Vallon de Marcillac. Fermez les écoutilles, l’aventure peut commencer.

Au temps de la navigation

À travers une dizaine d’espaces distincts, en intérieur pour la plupart, mais aussi en extérieur, Terra Olt raconte, vous fait vivre et participer à l’histoire de la rivière Lot, des temps anciens de la navigation et de la période industrielle à l’approche touristique d’aujourd’hui. Ainsi, le visiteur découvre la vie parfois mouvementée de la rivière, qui fut domestiquée par Colbert, ainsi que celle du village et de ses habitants. La veillée au coin du feu, l’ancienne salle de classe, la pêche, bien sûr, et le transport des marchandises jusqu’à l’estuaire de la Gironde sur d’imposantes gabarres pouvant atteindre jusqu’à 20 m de longueur, y tiennent, bien sûr, une place de choix. Le vin, les noix, le fromage, les fruits, les merrains de chêne et de châtaignier pour fabriquer des barriques à leur arrivée, le charbon et le fer du Bassin de Decazeville.

Au retour, les gabariers ramènent des épices, du vin de Cahors et de la morue séchée. Le métier de gabarier est difficile et parfois très dangereux. Au milieu du XIXe siècle, cette navigation marchande atteint son apogée avec quelque 700 bateaux et environ 400 000 tonnes de marchandises transportées. Après l’émergence et la vive concurrence du chemin de fer, elle cessera officiellement en 1926, pour laisser place à la construction de barrages et à la production hydroélectrique.

Clou de cette visite d’environ 50 minutes, à la fois instructive et ludique, le visiteur embarque à bord d’un sous-marin, l’Olt Explorer, pour sonder les eaux et les profondeurs de la rivière, avant de remonter à la surface et de prendre place dans une gabarre, offrant un panorama à 360° sur le cours de la rivière et ses berges. Cramponnez-vous, jeunes moussaillons, cramponnez-vous, ça va tanguer…

Nouveau concept, nouvelles technologies

Créée, à l’origine par la Communauté de communes de la vallée du Lot dans les bâtiments de l’ancien couvent du village, l’ancienne Maison de la Rivière a connu d’importantes transformations et évolutions durant ces dix dernières années. D’importants travaux ont ainsi été réalisés de 2012 à 2014 pour lui donner un nouvel élan. Nouveau concept, nouveau cheminement, nouvelles technologies… Dans sa nouvelle version et sous son nouveau nom, Terra Olt a ouvert ses portes en juillet 2014, avec l’introduction notamment d’audioguides qui facilitent et fluidifient la visite. La salle de la gabarre, celle de l’Olt Explorer, plus récemment la salle Colbert sur la navigation ainsi qu’un nouveau film sur la légende de Barquetta apportent un plus indiscutable. Faisant preuve de beaucoup d’imagination et d’implication, Patrick Innocenti, aidé de Nadine Puech et de Didier Laborie furent les artisans de cette véritable métamorphose, à laquelle ont participé plusieurs bénévoles des villages voisins, dont Christian Roques pour l’écriture de certains textes. L’équipe de Terra Olt et celle de l’office thermal et touristique de Decazeville Communauté sont bien conscientes que cette évolution est loin d’être terminée et implique un investissement permanent pour répondre aux attentes du public.

"Désormais, les gens viennent vivre l’expérience Terra Olt", se réjouit Magali Soubiroux, heureuse d’entendre les commentaires satisfaits des jeunes visiteurs du jour. À la fin de cette belle aventure fluviale, après une dernière halte gourmande dans la boutique de Terra Olt, où sont présentés de nombreux produits locaux et régionaux, lorsque le soleil est de la partie, il est possible de faire une pause détente et rafraîchissement au bord du Lot, à la guinguette de Jaja, tout près de là. Ceux qui le souhaitent pourront également poursuivre leur aventure fluviale par une croisière au fil du Lot, à bord du bateau Olt. Ajustez vos gilets de sauvetage. Embarquement immédiat…

Terra Olt, Saint-Parthem. Tél. 05 65 63 27 96. Tarifs : de 4 à 7 €, gratuit pour les moins de 8 ans. Tarif préférentiel pour les habitants de Decazeville communauté et les cyclotouristes. Ouverture d’avril aux vacances de Toussaint. Groupes sur réservation. resatourisme@decazeville-communaute.fr. Pour la croisière, bureau de Flagnac au 05 65 63 27 96. www.terra-olt.com. www.tourisme-paysdecazevillois.fr