Saint-Parthem : C’est déjà la saison du pressage des fruits précoces chez les Amis du verger

À Saint-Parthem, Les Amis du verger rouvrent leur atelier de pressage ce samedi 26 août 2023 pour une nouvelle saison.

La saison du jus de fruit va reprendre à Saint-Parthem. L’association Les Amis du verger va ainsi rouvrir son atelier aujourd’hui afin de presser les variétés précoces de pommes et autres fruits de saison (poires, raisin…). Pour les personnes intéressées, il est demandé de vérifier au préalable que les pommes sont mûres car beaucoup tombent avant maturité.

Ouvert trois jours par semaine sur réservations

Comme chaque année, l’atelier de pressage sera ouvert les mercredis, vendredis et samedis, sur réservations, au 06 48 62 01 06. Les Amis du verger précisent que "les agriculteurs AB et Nature et Progrès sont prioritaires en début de journée, car leurs jus ne doivent pas être mélangés".

Un pasteurisateur acquis en 2021

Cela étant, avec le pasteurisateur acquis en 2021, le jus sort à plus de 82 °C dans l’embouteilleuse. Vu les risques de brûlures et de piqûres, il convient de prévoir des vêtements adaptés, des chaussures fermées et des gants épais pour l’embouteillage. Pour les durées de pressage, il faut compter une demi-journée, sachant qu’une présence pour le nettoyage en fin de journée est appréciée et nécessaire.

Il est rappelé que les pommes doivent être non traitées, lavées et triées à l’arrivée (pas de pommes pourries, pas de pommes en vrac dans une remorque). Les pommes doivent être amenées dans des contenants de type seaux, cagettes, caisses ou sacs qui seront pesés directement à leur arrivée. Les bouteilles en verre sont acceptées à condition d’être propres, sans dépôt, de format 1 litre avec gros goulot et capsule à vis.

Un atelier participatif

Il est aussi bon de prévoir des caisses ou cageots solides pour charger les bouteilles pleines au retour. Les Amis du verger indiquent que, "cette année, des caisses plastiques et casiers à vin sont en vente à l’atelier. De plus, l’atelier est participatif et collectif, ce n’est pas une prestation : chacun transforme ses fruits avec l’aide d’un encadrant et d’autres personnes présentes à l’atelier et chacun aide l’autre". Il faut minimum six personnes sur site pour le faire fonctionner et "tous les publics se côtoient : particuliers, agriculteurs, associations, jeunes, personnes âgées. Communication, patience et entraide sont la clé d’un bon pressage"

Une personne minimum pour 100 kg de fruits

Les jus sont mélangés pour remplir des bidons de 120 ou 200 litres avant pasteurisation. Possibilité de différencier les jus à partir de 200 kg de fruits, "mais cela demande plus de logistique et surtout, plus les jus sont mélangés, plus leur goût est équilibré. Possibilité de presser poires, coings, raisins sur demande. Pas de quantité minimale de fruits pour venir."

Pour la main-d’œuvre, il faut compter une personne minimum pour 100 kg de fruits. Contact par éléphone au 06 48 62 01 06 ou via le site internet : lesamisduverger12-gmail-com.asso-web.com