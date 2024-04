Pomayrols. L’atelier de potiers du Martinez a présenté des pièces uniques

Une nouvelle fois l’atelier de potiers du Martinez a participé aux journées européennes des métiers d’art. À cette occasion, la potière Muriel Thomas a ouvert son atelier aux nombreux visiteurs qui ont profité de cette manifestation pour pouvoir échanger avec elle sur les diverses techniques qu’elle emploie notamment celle de la jarre à la corde, qui consiste à fabriquer de grandes pièces en argile utilisant un gabarit en bois et une corde de chanvre qui entoure la structure et sur laquelle l’argile sera posée à la main de façon homogène. Ceci permettant de réaliser des pièces d’un volume important destinées à l’extérieur, jardin, terrasses, patios… et cuites à 1 300° au four à granulés.

Aussi, les visiteurs ont pu admirer lors de l’exposition les nombreuses pièces réalisées.

Cette année le temps clément a incité les visiteurs à s’y rendre. Ce fut encore une belle édition.