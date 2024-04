Baraqueville. Un électricien local offre ses services aux habitants du territoire

Stéphane Alvane, un nom familier dans la commune de Baraqueville, est le fils d’un ancien employé municipal chargé des bâtiments. Ayant suivi les traces de son père, Stéphane, accompagné de ses trois frères, a embrassé la vocation familiale dans le domaine du bâtiment. Installé à Monteil de Lax, Stéphane se distingue dans le domaine de l’électricité, fort de ses qualifications avec un BEP et un Bac Pro en électrotechnique.

Son parcours professionnel l’a conduit d’abord à travailler en tant qu’électricien pour une entreprise locale, puis à exercer en tant qu’agent de maintenance dans le milieu hospitalier à Rodez. Parallèlement, il a lancé sa propre micro-entreprise, lui offrant ainsi un équilibre entre sécurité et autonomie. Cette double activité lui permet de cultiver ses compétences en relation clientèle et en gestion de projets. Depuis août dernier, Stéphane propose ses services en électricité générale, allant des travaux de construction et de rénovation aux dépannages et aux mises aux normes électriques.

Il se spécialise également dans l’installation de luminaires LED, plus économes en énergie, et est compétent dans le domaine de la climatisation réversible.

Pour les habitants du Ségala et des environs de Rodez à la recherche d’un professionnel compétent et local, Stéphane Alvane est disponible. Son arrivée sur le marché local est sans aucun doute une aubaine pour une région où les artisans spécialisés se font rares.

Pour le contacter :

alva.service12@gmail.com /

Tél : 07 88 21 00 2