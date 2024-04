Villefranche-de-Rouergue. Le Salon des Métiers couronné de succès

Le Salon des Métiers organisé par le Rotary Club de Villefranche samedi à la Salle des Fêtes de Treize Pierres a battu son plein. Cette nouvelle édition qui a réuni les métiers de bouche, la mécanique, la construction, les services à la personne, l’environnement, l’agriculture, la coiffure, l’esthétique… s’adressait en priorité aux collégiens, aux lycéens et aux jeunes adultes en recherche d’orientation. Chambre des métiers, lycées hôteliers de la Bastide, artisans et grandes entreprises du villefranchois (Lisi, Pattyn…) étaient présents et ont proposé tout au long de la journée, démonstrations, animations, dégustations qui ont mis en valeur leurs savoir-faire et les technologies utilisées.

Une belle initiative qui a permis de nombreux échanges et rencontres entre les jeunes (et moins jeunes) et les différents professionnels à la recherche de nouveaux collaborateurs.