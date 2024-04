Marjorie Abriol vient de lancer "Toupines et Tout-petits" : un service inédit et original de repas frais destinés aux enfants à partir de 4 mois.

Lors de l’arrivée de son premier enfant, cette jeune Bozoulaise a mesuré toutes les contraintes d’une maman "pas adepte des petits pots industriels" devant cumuler son rôle de mère avec sa vie professionnelle d’assistante commerciale. Surtout avec un conjoint lui aussi déjà "très pris" professionnellement. Cette situation a nourri une réflexion en lien avec ses attentes et son plaisir de cuisiner. Pourquoi ne pas se lancer sur un projet de traiteur spécialisé en petite enfance ? Le tout en lien avec "ses convictions" : privilégier le local, le bio, le frais.

Une opportunité de local sur Espalion

Après un projet de construction d’un laboratoire sur Bozouls, "mais cela s’avérait hors budget après l’explosion des coûts de construction et d’équipement après le Covid", la jeune entrepreneuse va saisir l’opportunité d’un laboratoire déjà parfaitement aménagé, fonctionnel et aux normes, libéré par un traiteur espalionnais partant à la retraite. De plus, un local qu’elle va partager avec "une amie", Pauline traiteur évènementiel sous l’enseigne "Pohème". Un emplacement qui s’avère stratégique à mi-chemin entre Rodez et le Nord-Aveyron puisque les livraisons sont possibles dans un rayon de 30 km autour du site.

Des repas frais de qualité

Pour cela Marjorie sélectionne rigoureusement ses fournisseurs et donc ses produits en circuits directs (ou courts), établit des recettes renouvelées au rythme des saisons, variées et équilibrées, élabore des repas frais. Des repas conditionnés dans des contenants consignés afin de limiter les déchets et livrés en liaison froide dans le respect le plus strict de la chaîne du froid.

Plusieurs formules

Pour s’adapter au mieux à chaque enfant et à son développement, 3 formules sont proposées : 4-7 mois ; 8-15 mois ; 16 mois et +. Ces dernières ayant été pensées avec une professionnelle de la nutrition. Ces formules peuvent être commandées à travers 4 abonnements : l’abonnement "Test" (une semaine : 5 repas dont un offert), l’abonnement "Flex" (à la semaine, 5 repas), l’abonnement "Cool" (au mois, 20 repas), l’abonnement "Relax" (au trimestre, 60 repas). Livraisons trois fois par semaine, au domicile, chez la nounou ou à la Maison d’Assistantes Maternelles. Les menus hebdomadaires sont visibles sur le site de l’entreprise www.toupinesettoutpetits.fr

Toupines et tout-petits. Patio Saint-Michel au 1 rue de la Lande 12500 Espalion.

Contact marjorieabriol.ttp@gmail.com Tél. : 06 84 00 20 72.