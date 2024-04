Aveyron : les Mousses du Rouergue à nouveau primées à Lyon pour "un maximum de plaisir"

Ça a moussé dur au concours international de Lyon, bières, vins et spiritueux. Azeb et Régis Dantin, des habitués de ce concours, en sont revenus une nouvelle fois avec des bières médaillées.

L’aventure a débuté fin 2015, quand Régis et Azeb Dantin ont installé leur brasserie à Decazeville, au 1 impasse Iéna. Au préalable, Régis, originaire de Marcillac-Vallon, s’était impliqué dans l’humanitaire et avait sillonné la planète. Il avait alors rencontré Azeb, d’origine éthiopienne, qui travaillait dans la logistique et la finance. C’est de cette rencontre qu’est née l’idée de devenir artisans brasseurs. Régis comptait une expérience dans la brasserie, s’appuyant aussi sur une formation d’ingénieur agronome.

"Nous nous sommes fixés comme mission de produire des bières artisanales bio de haute qualité dans une approche de terroir. Notre démarche nature et progrès nous fait travailler en circuits courts et circulaires avec des ingrédients bio. Notre orge est produite localement. Le houblon utilisé est essentiellement français. En redécouvrant les styles classiques, les Mousses du Rouergue souhaitent vous embarquer dans un voyage gastronomique et gustatif. Chaque bière est équilibrée entre respect de la tradition brassicole et une approche créative et personnelle, pour vous donner un maximum de plaisir", souligne Régis Dantin. Quatre échantillons de nouvelles créations ont été goûtés au concours international de Lyon.

Trois ont été médaillés : une "session IPA", avec une belle fraîcheur sur l’orange, le pamplemousse et pour finir une touche légèrement poivrée ; une "blonde forte au miel", avec une amertume herbacée et légèrement résineuse ; une "éphémère", saison gingembre combawa. Cela s’ajoute aux autres bières référencées de façon régulière et primées (blondes, rousses et brunes).

Autres nouveautés

"L’Aveyron compte 14 autres artisans brasseurs. Aussi, nous devons constamment nous renouveler. Nous venons de créer deux produits sans alcool, une limonade classique et une limonade ibiscus citron menthe. Ainsi qu’un Gin", ajoute Azeb Dantin.

Sachant par ailleurs que le local a été agrandi car il faut de la place pour stocker l’orge et les autres matières premières, pour fabriquer le produit tant désiré, le faire reposer, l’embouteiller et, enfin, le vendre. La brasserie decazevilloise a acquis aussi une nouvelle "cuverie" qui permet d’augmenter et de rationaliser la production.

"Nous souhaiterions travailler davantage avec les bars et les fêtes de village. Dans ce sens, après des contacts avec plusieurs comités des fêtes, ils trouvaient que notre bière blonde était trop travaillée. Nous les avons écoutés et conçu une bière simple, dite de soif, en fût, à un prix très doux. Nous travaillons en outre avec un distributeur et un commercial pour élargir notre clientèle", glisse Régis.

Les Mousses du Rouergue se sont renforcées avec l’arrivée d’un employé, Etienne, au cours de l’an passé. N’hésitez pas à goûter les bons produits de cette enseigne, avec modération bien sûr.

Contact : 06 41 12 44 71 ; moussesdurouergue.com