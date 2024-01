Pomayrols. Huit nouvelles familles dans le village

La maire Christine Verlaguet, entourée de son conseil municipal; a présenté récemment à la salle du château ses meilleurs vœux aux habitants de la commune.

Au cours de son discours elle est revenue sur "l’année 2023 a été économiquement difficile avec une inflation importante dans tous les secteurs. Les collectivités ont elles aussi été impactées avec la hausse des matières premières…".

Ensuite elle a évoqué les projets actuels et à venir : le gros projet de l’espace public et culturel ; la rénovation de la cour du château ; l’éclairage public avec le changement de 52 lampes énergivores par des ampoules Leds, sur la commune ; des audits énergétiques sont en cours dans les logements du château et dans le logement de La Boulesq. Elle a également fait une petite mise au point concernant l’eau potable, qui a rencontré quelques problèmes, suite aux abondantes précipitations.

Les problèmes techniques sont indépendants de leur volonté. Elle remerciait toutes les associations de la commune qui œuvrent à la dynamiser, particulièrement, les bénévoles de l’association de la sauvegarde du patrimoine, pour leur investissement et leur travail remarquable, notamment avec la construction d’un four à pain et, les membres du comité des fêtes, qui, durant toutes les années animent la commune et permettent aux habitants de se retrouver pour partager des moments conviviaux.

Elle souhaitait la bienvenue et une bonne adaptation aux huit familles qui viennent de s’installer sur la commune.

À l’issue de la cérémonie, l’assistance a été invitée à partager le verre de l’amitié autour d’un buffet.