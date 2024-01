Pomayrols. Féerie fantastique pour le comité des fêtes

Le comité des fêtes a proposé dernièrement une sortie au festival des lanternes à Montauban. C’est donc dans la bonne humeur qu’une quarantaine de personnes ont pris la direction du Tarn-et-Garonne. Le beau temps était au rendez-vous et malgré les températures frisquettes, le groupe a déambulé dans le jardin fantastique en s’émerveillant devant les milliers de lanternes chinoises. L’arbre de vie, la forêt peuplée de pandas ou encore les voix du jardin murmurant des légendes… ont envoûté chacun d’eux. Le repas, pris au sein du festival, a permis un instant de convivialité. Cette parenthèse enchanteresse a lancé la saison 2024 du comité.

Il faut rappeler que lorsque des sorties sont organisées par le comité, elles sont ouvertes à tous, aux membres ou non membres du comité, aux habitants du village ou d’ailleurs. Chacun est le bienvenu, la sortie se veut amicale, conviviale, intergénérationnelle. Elle est un rendez-vous important des activités proposées par le comité et permet de s’évader le temps de quelques heures. Le comité participe financièrement à toutes les sorties en prenant en charge une partie de la sortie à chaque participant pour alléger le coût et en offrant des collations pendant le trajet.

Le prochain rendez-vous est fixé au 20 avril pour la traditionnelle soirée paella. N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent, les places étant limitées.