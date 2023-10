Pomayrols. La commune entretient ses villages

C’est à l’initiative de la municipalité, avec le soutien des habitants des villages, qu’une série de travaux d’entretien et de restauration ont récemment été effectués sur la commune.

Des travaux qui pourraient apparaître modestes pour certains, mais qui sont ô combien importants et utiles pour le quotidien des usagers et la préservation du patrimoine.

Après la réfection d’un mur à Falguières, c’est un mur effondré sur le chemin de Saint-Pierre, à Pomayrols, qui a été remonté par la même entreprise, l’Esat de la Valette – association Le Clos du nid, pour un montant de 3 383 €. D’autres chantiers ont suivi : élargissement et remise en état du chemin de la Mouline, par l’entreprise Charrié TP pour un montant de 4 500 € HT ; restauration du chemin du Puech à Falguières, sur une longueur de 150 m, par l’entreprise Charrié TP pour un montant global de 2 000 € ; travaux de goudronnage dans les villages de Falguières et de Rouverêt réalisés par l’entreprise Conte TP ; poursuite de l’aménagement de l’espace public, avec la démolition, par l’entreprise P. Blanc, du toit de l’ancien "sécadou" où sera construit le futur four à pain de l’association du patrimoine.

On le voit vraiment, malgré des budgets en baisse sensible, la volonté d’entretenir Pomayrols est bien réelle.