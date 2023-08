Pomayrols. Une nouvelle fête couronnée de succès

Samedi 12 et dimanche 13 août, Pomayrols s’est animé pour sa traditionnelle fête d’été. Les lourdes installations ont retrouvé leur place au centre du village pour accueillir tout le long du week-end les nombreuses personnes venues à ce rendez-vous désormais incontournable de ce petit village.

Samedi, le comité avait proposé une soirée burgers/frites qui a rencontré un vif succès ; le snack ayant été dévalisé avant même d’avoir pu satisfaire tout le monde. Sous le chapiteau, le film proposé a été projeté pour ceux qui le souhaitaient alors que d’autres profitaient de la douceur de la soirée estivale autour du bassin ou du stand de crêpes.

Dimanche, les tripous servis dès 8 h ont été appréciés par les amateurs venus cette année particulièrement en nombre.

La messe à 10 h 30 a été célébrée par le père Molinié, qui à plaisir à venir à Pomayrols pour cette occasion ; le comité l’en remercie.

À l’issue de la célébration, le vin d’honneur et la fouace bénite ont été offerts aux personnes présentes. Sous un soleil de plomb, les animations de l’après-midi ont ensuite pris le relais avec un jeu de piste dans le village puis un spectacle cabaret magie.

En suivant, il était temps de prendre l’apéritif autour du bassin, manière agréable d’attendre l’heure du repas où de nombreuses personnes ont répondu présent. La retraite aux flambeaux a réuni beaucoup de petites ou grandes frimousses qui ont eu plaisir à déambuler avec leur lanterne. Olivier et son orchestre ont permis aux jeunes et aux moins jeunes d’échanger quelques pas de danse et d’apprendre aux plus jeunes générations les pas de valse ou de bourrée. À 23 h, la foule s’est amassée à l’extérieur pour profiter du feu d’artifice tiré devant le majestueux château, toile de fond qui a mis en valeur l’explosion des lumières. Cette fête, particulièrement réussie et suivie cette année, représente le rassemblement non seulement des Pomayrolais, d’ici ou d’ailleurs et de toutes générations, mais également des personnes fidèles au comité. Ce dernier tient à remercier toutes les personnes qui les soutiennent et donne rendez-vous en 2024 pour de nouvelles animations tout au long de l’année.