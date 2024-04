Villefranche-de-Rouergue. Inégalités sociales et changement climatique

Contrairement aux attentes de la croissance, les inégalités ne cessent de se creuser. Et quand le réchauffement climatique et autres impacts environnementaux s’en mêlent, les inégalités ne font qu’augmenter, et pas seulement celles entre pays "développés" et pays du sud. Car les plus mal adaptés au changement ne sont pas forcément ceux auxquels on pense ! Alors que 2024 se profile déjà comme l’année la plus chaude jamais enregistrée et que les catastrophes s’enchaînent, que devient la notion "d’environnement vivable" ? Quelles sont les engagements vis-à-vis des régions ou pays menacés par la montée des eaux ? Et comment réagissent les plus favorisés ?

Le Café des Qrieux de l’Université Rurale Quercy Rouergue vous propose une nouvelle conférence pour mieux comprendre les enjeux environnementaux et sociaux auxquels nous devons faire face, que ce soit au niveau mondial ou à l’échelle de la France. Animée par Antoine Triboulet, Président de l’Université Populaire de la Post-Croissance en ouest-Aveyron, celle-ci aura lieu le mardi 23 avril 2024, à 18h30, à l’Hôtel des Fleurines.

Créé par des bénévoles au sein de l’URQR il y a deux ans, le café des Qrieux est un espace informel de réflexion, d’échange et de propositions ouvert à tous s’intéressant à des problématiques sociétales en lien avec les problématiques locales. Il a exploré et explore les thématiques liées à l’environnement et à l’écologie et les enjeux sociétaux qui en découlent.

L’Université Populaire de la Post-Croissance en Ouest Aveyron a pour objet de développer, maintenir et partager des connaissances, savoir-faire ou savoir-être pour un monde plus juste écologiquement et socialement.

"Inégalités sociales et changement climatique" - Mardi 23 avril 2024, 18h30, Hôtel des Fleurines

La photographe Sarah Prata fait des prises de vue d’iris

Comme elle se définit elle-même, Sarah Prata est une photographe professionnelle depuis maintenant cinq ans.

Elle réalise surtout dans les clichés de familles, nouveaux nés, enfants, mariages, sur rendez-vous. Peut-être une ouverture prochaine dans un local situé au centre-ville verra le jour. Elle vient de suivre une formation et est certifiée pour la photographie d’iris.

Sarah est la seule sur la région de Villefranche à faire ce genre de prise de vue, elle s’est équipée spécialement pour faire ce genre de photos.

Il faut de 5 à 10 minutes de travail pour prendre un iris.

Les prises de vues sont faites à partir de 3 ans, aucun risque pour la vision. Alors pour un cadeau sortant vraiment de l’ordinaire (fêtes de mères, fêtes des pères ou à toutes autres occasions) la photo d’iris peut être une idée.

Plusieurs formules sont possibles, solo, duo, trio, etc… . Une animation très prochainement se déroulera au centre Leclerc de Villefranche. "Tout au long de cette journée, je serais ravie de vous faire découvrir mon travail", lâche l’artiste. Rendez-vous le vendredi 24 mai, à partir de 10 heures.

Sarah Prata Photography. Contact au 06 14 06 26 61.