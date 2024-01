Aveyron : entre confitures, soupes et jus de fruit, et si tout un village se mettait au jardin ?

L’association des amis du verger de Saint-Parthem a soumis au vote des habitants de la région leur projet d’atelier de transformation de fruits et légumes. À la clé, une subvention importante pour la réalisation du projet.

Après la saison des fruits et juste avant la période des noix et châtaignes, l’atelier associatif des amis du verger de Saint-Parthem est à l’arrêt. Mais pas inactif, loin de là. Dans le cadre d’une élection de projets participatifs sur le climat et l’alimentation lancée par la Région, ils proposent aux votes, depuis décembre, la création d’un grand atelier de transformation de fruits et légumes ouvert à tous. Un projet en lice dans la thématique "alimentation" – "climat-biodiversité-ressources" et "auprès de mon arbre" sont les deux autres – pour encourager les circuits courts et limiter encore le gaspillage alimentaire, les surplus de production étant "souvent voués à l’abandon faute de solution de transformation".

L’atelier, déjà équipé notamment d’une presse à châtaigne, serait composé d’une passoire professionnelle permettant l’épépinage et le raffinage des préparations, d’une cuve de cuisson d’une grande capacité avec brassage, d’une doseuse-remplisseuse pour la mise en pot et d’un autoclave pour la stérilisation des bocaux garantissant une conservation longue durée. "L’autoclave pour faire les conserves est très attendu. C’est un investissement très lourd, même pour certains professionnels", a constaté Marie Felzines, seule salariée de l’association. L’aménagement d’une salle répondant aux normes sanitaires sera également nécessaire.

Les particuliers comme les professionnels

"Il y a une centaine de projets qui ont été recalés par la Région. C’est un premier point positif d’avoir validé tous les critères demandés. Aujourd’hui, nous sommes en bonne voie", se réjouit la jeune femme. Pour préciser les besoins et cerner la demande, elle a constitué un atelier de travail avec les bénévoles, des professionnels de la transformation et des associations, comme le conservatoire de la châtaigne. "Nous avons mené une enquête pour savoir quels fruits et légumes nous pouvions cibler et dans quelles proportions pour ne pas surdimensionner l’installation. Elle n’est pas terminée mais des tendances se dégagent."

Sur la centaine de répondants – dont 63 % de particuliers et 30 % de professionnels du secteur agricole –, 73 % souhaitent en effet faire des confitures, près de 60 % des coulis et soupe et 46 % de l’extraction de pulpes. Sur les quantités de produits, les tomates, les fruits rouges et la châtaigne arrivent en tête, avec une dizaine d’intéressés pour des quantités dépassant les 500 kg. Sur le fonctionnement de l’atelier, la location de l’atelier avec un accompagnement salarié est privilégiée par les répondants, plus que la location seule en libre-service ou la fabrication totalement déléguée à l’association.

Pour la réalisation de l’atelier, les amis du verger ont demandé 100 000 € de financement auprès de la Région, soit 80 % de son coût total, la limite des subventions publiques autorisées. Il lui resterait alors à trouver 25 000 €, ou plus si la collectivité décide d’attribuer une plus faible subvention à l’issue des résultats, par de l’autofinancement.

Un vote ouvert à tous jusqu’au 15 janvier

Mais même si le projet venait à ne pas remporter pas le gros lot, il pourrait quand même voir le jour. "Participer à cet évènement nous permet de mettre le pied à l’étrier. Si nous n’avons pas les subventions de la Région, ça prendra plus de temps mais l’idée ne sera pas abandonnée. Les bénévoles l’ont en tête depuis la création de l’association en 2011", appuie Marie Felzines.

Avec 245 propositions en lice, dont 5 dans l’Aveyron, les idées ne manquent pas. "Chaque projet arrivé en tête dans son département dans les différentes thématiques bénéficiera de subventions. Nous avons entre 50 et 60 votes d’avance sur notre concurrent", s’amuse la salariée des Amis du Verger, qui est soutenu par plus de 420 personnes depuis l’ouverture des votes le 1er décembre. Les projets ayant reçu le plus de voix au classement général recevront également une aide, dans la limite de l’enveloppe budgétaire disponible, précise également la Région.

Le vote est ouvert à tous les habitants de plus de 14 ans de la région Occitanie sur le site jeparticipe.laregioncitoyenne.fr jusqu’au 15 janvier. 132 projets sont proposés et près de 52 000 personnes ont déjà voté pour trois d’entre eux.