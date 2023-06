Aveyron : un exercice de grande ampleur va simuler la rupture du barrage de Castelnau-Lassouts

Mardi 20 juin entre 11 heures et 17 heures, EDF simulera une rupture du barrage de Castelnau-Lassouts. Plusieurs communes seront en alerte.

Dans le cadre de sa programmation annuelle d'exercices réglementaires de sécurité civile, la préfecture de l'Aveyron organise mardi 20 juin, entre 11 heures et 17 heures, une simulation de rupture du barrage de Castelnau-Lassouts avec la participation des services de la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), de la gendarmerie, de la police et du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours), de la protection civile.

Trois communes vont participer à cet exercice : Saint-Côme-d'Olt, Boisse-Penchot et Estaing.

L'objectif de cet exercice est double : tester la coordination des services de l'Etat et des différentes forces civiles et miliaires ; "renforcer l'acculturation des populations aux risques", d'après les services de la préfecture. Durant cette journée, trois actions seront menées, conjointement avec les communes participant à l'exercice. Une cellule de crise sera mise en place au niveau préfectoral et communal ; les sirènes "SAIP" seront activités et le système FR-Alert sera déclenché.

Pour rappel, les sirènes "SAIP" permettent d'alerter la population d'un danger imminent ou en cours. À ce moment de l'alerte, il est rappelé que la population ne doit téléphoner au secours qu'en cas d'urgence vitale, de ne pas aller chercher ses enfants à l'école, de se tenir informé de l'évolution de la situation, etc. Enfin, le dispositif FR-Alert permet de prévenir en temps réel toute personne possédant un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger, pour "l'informer des comportements à adopter pour se protéger".

Dans un même temps, la sirène de Saint-Parthem sera aussi déclenchée, et trois autres communes (Livinhac-le-Haut, Flagnac et Espalion) activeront leur sirène "SAIP" et le système FR-Alert.