Train Rodez-Paris : "Il faut agir et agir vite !", le député Stéphane Mazars interpelle le ministre délégué aux Transports

"Il faut agir et agir vite !", a lancé Stéphane Mazars au ministre délégué, Patrice Vergriete, ce mercredi 27 février matin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

"Cela devient insupportable". Il y a plusieurs jours, sur ses réseaux sociaux, le député de la première circonscription de l'Aveyron, Stéphane Mazars, n'avait pas caché son mécontentement sur l'état de la ligne ferroviaire Rodez-Paris.

Des annulations en cascade

Et après une rencontre avec le groupe d'opposition Rodez Citoyen, monté au créneau à plusieurs reprises pour dénoncer les annulations en cascade de ces derniers mois, ou encore avec le sénateur Jean-Claude Anglars, l'élu de la 1re circonscription a cette fois interpellé le nouveau ministre délégué aux transports, Patrice Vergriete.

Le constat des dysfonctionnements chroniques sur la ligne ferroviaire Rodez-Paris, unanimement partagé, n’a que trop duré

C'était ce mercredi au sein de l'Assemblée nationale. "Monsieur le Ministre, le constat des dysfonctionnements chroniques sur la ligne ferroviaire Rodez-Paris, unanimement partagé, n’a que trop duré. Il faut agir et agir vite !", a-t-il lancé, au micro, tout en rappelant que depuis juillet, un train sur 6 était annulé...

L'exemple de l'entreprise Vermorel pour la reconstruction de Notre-Dame Lors de son intervention, Stéphane Mazars a pris un exemple pour le moins parlant de la problématique des transports. Celle de l'entreprise Vermorel. "Quelle réponse pouvez-vous apporter au témoignage édifiant d’une entreprise aveyronnaise au savoir-faire reconnu qui aujourd’hui questionne la poursuite de son engagement sur le chantier de reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame, désabusée par une expérience calamiteuse du train de nuit Rodez – Paris dont les innombrables annulations la pénalisent et ne lui permettent plus d’assurer un acheminement régulier et prévisible de son personnel ?", a-t-il dénoncé.

"Rodez est toujours le chef-lieu de France le plus éloigné de Paris"

"La qualité de service pour les usagers du train de nuit, comme de jour, Rodez-Paris et Paris-Rodez n’a cessé de se dégrader. Les témoignages d’exaspération me remontent quotidiennement, de la part d’étudiants, de jeunes actifs, de familles ou encore de chefs d’entreprise… 100% de la population aveyronnaise est impactée, avec le sentiment grandissant d’être prise en otage ou bien abandonnée. En 2024, Rodez est toujours le chef-lieu de France le plus éloigné de Paris pour tous ceux qui font le choix économique ou écologique – et souvent les deux – d’un moyen de transport collectif décarboné et moins coûteux. À l'heure où la décarbonation des transports et le développement du rail ne sont plus des options, comment admettre qu'en 1956, le train de nuit quittait Paris plus tard, à 21 h 30, pour débarquer en gare aveyronnaise plus tôt qu’aujourd'hui, avec les mêmes arrêts ?", s'est-il interrogé encore. Avant d'accueillir la réponse de son camarade de la majorité, reconnaissant d'emblée "les nombreuses gênes" sur la ligne "essentiellement dues à des difficultés de maintenance des locomotives diesel qui tractent les voitures entre Brive et Rodez".

"Un retour à la normale d'ici Pâques", annonce le ministre

Le ministre a ensuite avancé que la desserte "devrait être rétablie sur une fréquence quotidienne au moins pour les vacances de Pâques" et que l'Etat venait de financer la location d’une locomotive supplémentaire à Brive qui vient ainsi renforcer le parc utilisé pour les dessertes de Rodez, Albi et Aurillac.

"Ce que je veux vous dire au-delà des ces réponses circonstanciées, c’est que je suis sensible à ce que vous avez évoqué. Je suis moi-même un élu de Dunkerque et au cours de ces 20 dernières années, le temps de parcours entre Paris et Dunkerque a augmenté de 50 %. Nous sommes passés d’une 1 h 32 à 2 h 22 en moyenne".

Une rencontre à venir

"Donc je suis particulièrement sensible aux accès entre Paris et ce que j’appelle les "villes moyennes", c’est-à-dire par forcément les métropoles. Au-delà de cette question, il est vrai que nous payons aussi un surinvestissement qui a été fait dans les lignes à grande vitesse inter-métropoles, au détriment de la régénération en direction des villes moyennes", a conclu Patrice Vergriete, tout en proposant une rencontre prochaine avec Stéphane Mazars afin d'évoquer plus en détail les solutions possibles pour cette ligne. À suivre donc.