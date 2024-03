Train Rodez-Paris : "il y a urgence" avant les vacances de Pâques, au tour de Jean-Claude Anglars d'interpeller le Sénat

Le train Rodez-Paris n’en finit pas de faire parler de lui.

Et de faire monter au créneau les parlementaires aveyronnais dénonçant "des usagers lésés" et "les trop nombreuses annulations de dernière minute de ces derniers mois face à des situations ubuesques !" En tout, 54 suppressions ont été dénombrées depuis juillet…

Ainsi, à l’Assemblée nationale, les députés Alexandre et Mazars ont élevé la voix la semaine passée face au ministre déléguée des transports, Patrice Vergriete. Ce dernier avait alors promis "un retour à la normale d’ici les vacances de Pâques" et indiquait que la situation actuelle résultait "d’enrayements dus à la chute de feuilles" et de "difficultés de maintenance des locomotives diesel". Ce qui n’avait pas manqué de susciter des commentaires d’insatisfaction dans le département. Ainsi, ce jeudi, au Sénat, Jean-Claude Anglars est de nouveau monté au créneau. Cette fois face à la ministre, Marie Guévenoux, chargée des Outre-Mer…

Du matériel "vieillissant"

"L’hypothétique retour annoncé d’une fréquence quotidienne de la desserte de Rodez pour les vacances de Pâques n’est pas suffisant. Il y a urgence. Des solutions immédiates opérationnelles existent, telles un itinéraire de substitution pour le train de nuit qui a déjà fait ses preuves. Il faut un engagement opérationnel de l’État", a souligné le membre des Républicains. En réponse, la ministre a justifié qu’une partie des annulations que connaît la ligne était engendrée par des travaux de modernisation réalisés de nuit sur la ligne Orléans-Limoges-Toulouse. Elle a également rappelé que les pannes ont conduit l’État à financer la location d’une locomotive supplémentaire à Brive pour renforcer les dessertes de Rodez, Albi et Aurillac… Tout en indiquant que le matériel actuel, les locomotives diesel en particulier, était "vieillissant" et que les services de l’État travaillaient actuellement au remplacement de ce parc ancien.

Pour un renouveau de la ligne Rodez-Paris ? Pour que le chef-lieu de l’Aveyron ne soit plus le plus éloigné de la capitale en durée de voyage ferroviaire ? En attendant, le sénateur Jean-Claude Anglars a sollicité une rencontre des parlementaires de l’Aveyron, du maire de Rodez, et de toutes les parties prenantes, avec le ministre des Transports Patrice Vergriete afin d’envisager des solutions. Et au plus vite.